Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в семинаре: «ФАС России: новое в формировании балансов и тарифообразовании в электроэнергетике. Теория и практика антимонопольного регулирования в электроэнергетике», который состоится 6–7 апреля 2017 г.

Нормотворческие инициативы ФАС России: изменения законодательства в области тарифного регулирования на рынках электроэнергии. Как поменялись подходы к регулированию? Какие изменения ожидаются в 2017 году? Как воспользоваться возможностями досудебного урегулирования возникающих разногласий? Каковы перспективы развития антимонопольного регулирования? Ответы на эти и иные вопросы будут получены участниками семинара.

Целевой аудиторией семинара являются руководители и специалисты подразделений энергетических компаний, ответственных за разработку документации в области тарифно-балансовых решений, а также руководители энергетических блоков компаний – покупателей электрической энергии. Докладчиками выступят сотрудники ФАС России.

Организаторы семинара: «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе» (БИПРЭС), при поддержке Ассоциации «Надёжный партнёр» и Ассоциации НП ТСО.

Журнал «Вести в электроэнергетике» дарит своим читателям 5 % скидку на участие. Для получения скидки, необходимо назвать промо-код: «Вести в электроэнергетике» организаторам семинара. Ссылка на онлайн-регистрацию http://www.bipres.ru/fas7.html