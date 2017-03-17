ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" снова первый!

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 марта 2017, 16:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
«Московские нефтегазовые конференции» в очередной раз провели ежегодный опрос потребителей промышленной продукции для нефтегазового комплекса.
Целью опроса было выявление лучших производителей нефтегазового комплекса по основным товарным группам путем опроса ключевых потребителей.
В этом году в опросе учувствовали представители таких компаний как: ПАО «Газпром», АО «Роспан Интернешнл», ООО «Башнефть Добыча», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «Татнефть», ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз», ОАО «Самарнефтегаз», АО «РНГ», АО НК «РуссНефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «ВЧНГ», и многие другие.
По группе «Нефтепогружной кабель», уже в четвертый год подряд, победителем был признан завод ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».
Мы гордимся своей продукцией, качество которой было по достоинству оценено нашими партнерами.
Благодарим Вас оказанное доверие.