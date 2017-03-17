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Новости компаний

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" снова первый!

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ снова первый!

20 марта 2017, 16:11
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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«Московские нефтегазовые конференции» в очередной раз провели ежегодный опрос потребителей промышленной продукции для нефтегазового комплекса.

Целью опроса было выявление лучших производителей нефтегазового комплекса по основным товарным группам путем опроса ключевых потребителей.

В этом году в опросе учувствовали представители  таких компаний как: ПАО «Газпром», АО «Роспан Интернешнл», ООО «Башнефть Добыча», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «Татнефть», ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз», ОАО «Самарнефтегаз», АО «РНГ», АО НК «РуссНефть», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ПАО «ВЧНГ»,  и многие другие.

По группе «Нефтепогружной кабель», уже в четвертый год подряд, победителем был признан завод ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».

Мы  гордимся своей продукцией, качество которой было по достоинству оценено нашими партнерами.

Благодарим Вас оказанное доверие.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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