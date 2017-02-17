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ООО "Томсккабель" запустил собственную информационно – аналитическую систему "Подбор кабеля"

ООО Томсккабель запустил собственную информационно – аналитическую систему Подбор кабеля

20 марта 2017, 13:52
Рубрика: Новости компаний
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ, СЕРВИС

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Уважаемые партнёры, представляем вашему вниманию информационно – аналитическую систему «Подбор кабельной продукции ООО«Томсккабель», которая предназначена для оптимизации поиска и подбора кабельной продукции на основании указанных критериев поиска и с использованием дополнительных аналитических расчетов. Программа позволяет формировать схему объекта, для которого требуется подобрать кабельную продукцию. Имеет возможность подобрать несколько видов кабеля различной длины для каждого внутреннего объекта. Информационно – аналитическая система через интернет подключается к Веб-сервису ООО «Томсккабель», который осуществляет подбор кабеля по заданным параметрам и предлагает наиболее подходящее решение для вашего проекта.

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