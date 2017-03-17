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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Удмуртэнерго" повышают эффективность работы по фиксации безучетного электропотребления

Специалисты Удмуртэнерго повышают эффективность работы по фиксации безучетного электропотребления

20 марта 2017, 16:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошел семинар–совещание по вопросам реализации услуг и учета электроэнергии. В мероприятии приняли участие руководство и специалисты департамента реализации услуг и управления учета электроэнергии, а также работники, занимающиеся съемом показаний электроэнергии со всех 27 районов электрических сетей филиала.

Учеба персонала была условно разделена на две части – теоретическую и практическую. Энергетики проанализировали итоги производственной деятельности за 2016 год, обсудили реализацию планов этого года, ознакомились с результатами работы по программе «Мобильный энергоучет» - опытно-промышленной эксплуатации терминалов сбора данных во всех РЭС филиала, подробно разобрали наиболее «популярные» способы хищения электроэнергии и способы борьбы с ними, познакомились с новыми формами актов безучетного потребления электроэнергии по физическим лицам, изучили инструкцию по их оформлению.

Один из приоритетных вопросов семинара - организация рейдов по выявлению и актированию актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

- В вопросах актирования безучетной электроэнергии очень много нюансов. Чтобы снять хотя бы некоторые вопросы, мы вместе с персоналом РЭСов разбирали конкретные ситуации в практической части нашего семинара, - рассказывает заместитель директора филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Балдыков. – Диалог был очень удачным. По активности сотрудников и бурному обсуждению практических заданий можно сделать вывод, что многие узнали для себя что-то новое и уже в скором времени мы увидим положительный результат от этого совещания.

Напомним, что в 2016 году специалистами Удмуртэнерго было проведено 1249 рейдов по выявлению фактов несанкционированного потребления электроэнергии. В ходе рейдов было составлено 295 акта бездоговорного потребления электроэнергии и 436 акта безучетного потребления электроэнергии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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