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Завод ООО "Электра" представит на выставке "ЭЛЕКТРО" продукцию бренда Mesan / Essentra

Завод ООО Электра представит на выставке ЭЛЕКТРО продукцию бренда Mesan / Essentra

21 марта 2017, 17:11
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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Группа компаний "Электра" примет участие в выставке "Электро" в Москве, на которой представит продукцию бренда Mesan/ Essentra (Великобритания/Турция). Под брендом "Mesan"/ "Essentra" выпускаются промышленные замки, шарниры, ручки, уплотнители. Продукция используется в производстве генераторов и компрессоров, трансформаторных подстанций, электрических шкафов, а также в производстве оборудования для отопления, вентиляции, кондиционирования. Кроме того, замки и ручки используются в серверных, телекоммуникационных шкафах и шкафах связи, в промышленном оборудовании, на автотранспортных средствах, железнодорожных составах, на морском и воздушном транспорте, при производстве корпусной мебели. Изделия изготавливаются из полиамида, стекла, сплава "замак" (Zn 95%; Al 4%; Cu 1%), стали с хромированием, чернением, никелированием, нержавеющей стали. На всю продукцию распространяется 3-летняя гарантия. Диапазон температур эксплуатации колеблется от - 40 до + 80 градусов С, степень защиты - до IP 65. На стенде завода ООО "Электра" в павильоне Форум FC080 специалисты компании ознакомят посетителей с широким ассортиментом продукции, помогут в ее подборе. Организатор 26-й международной выставки "ЭЛЕКТРО. Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений" - АО "Экспоцентр" при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК "Экспоцентр". *** Завод ООО "Электра" поставляет промышленные замки, шарниры, ручки, уплотнители, системы активной и пассивной молниезащиты "под ключ", производит трансформаторные подстанции, электрощитовое оборудование и траверсы ЛЭП, осуществляет проектные, пусконаладочные, электромонтажные работы; производит комплектацию объектов электрооборудованием и материалами. Международная выставка "Электро" проводится с 1972 года и является крупнейшим выставочным проектом в России и странах СНГ в электротехнической индустрии. Ее лидерство подтверждено независимым выставочным аудитом. "Электро" – единственная в России и странах СНГ выставка с широким международным участием – ежегодно не менее 25 стран принимают в ней участие. Традиционно производители из Германии, Испании, Китая, Словакии, Чехии, Индии участвуют в составе национальных экспозиций.

Компания: ЭКПОЦЕНТР

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