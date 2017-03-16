ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 293 050 киловатт часов похищено в Богородском районе Нижегородской области

В период с 6 по 10 марта сотрудниками филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» были проведены дополнительные рейды по выявлению неблагонадежных потребителей в Богородском районе. Причиной стали поступившая от жителей информация о фактах незаконного потребления энергоресурсов.



Для выявления незаконного потребления энергетиками был разработан комплекс мероприятий по отработке поступивших данных. По итогам проведения трех рейдов по проверке узлов учета потребителей сотрудники энергокомпании выявили восемь случаев безучетного потребления электроэнергии. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.



Напомним, безучетным считается потребление электрической энергии с нарушением установленного порядка ее учета. Самые распространенные его виды - энергопотребление без установки электросчетчика, в обход него и после вмешательства в работу прибора учета с целью искажения показаний.



Хищения электроэнергии наносят финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих. В связи с этим «Нижновэнерго» ведет системную работу по выявлению фактов незаконного использования электроэнергии. Так, в 2016 г. было проведено 127 835 рейдов по проверке узлов учета потребителей, из них 78 335 проверок юридических и 49 500 – физических лиц.



Напомним, на данный момент в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии для физических лиц – до 10 000-15 000 руб., для должностных – до 80 000 руб., для юридических – до 200 000 руб. Также выросли штрафы за нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок: для населения – до 2 000 руб., для должностных лиц – до 4 000 руб. Индивидуальных предпринимателей ожидает штраф в размере до 4 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридические лица – до 40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.



Энергетики призывают сообщать о случаях хищения электроэнергии по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).