Вента изготовила фильтровальные установки для комплекса переработки твердых радиоактивных отходов

СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
22 марта 2017, 10:57
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
ОАО «Вента» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило четыре передвижные фильтровальные установки (ПФУ) для оснащения комплекса переработки твердых радиоактивных отходов Курской АЭС.
Фильтровальные установки предназначены для местной очистки воздуха от радиоактивных и токсичных аэрозолей и газов, образующихся при сварке, резке, зачистке загрязненного радионуклидами оборудования и трубопроводов во время проведения ремонтных работ на объектах использования атомной энергии.
В фильтрующем модуле установки используется многоступенчатая система очистки, которая позволяет удалить из воздуха даже наиболее опасные радиоактивные частицы субмикронного размера. При этом степень очистки от радиоактивных и токсичных аэрозолей составляет не менее 99,97 %, а от молекулярного йода – 99,9 %.
Одна установка способна эффективно очистить полторы тысячи кубических метров воздуха в час.
Конструкция и габариты установки позволяют легко перемещать ее сквозь проемы зданий, транспортировать в лифтах.
При использовании изготовленных данных передвижных фильтровальных установок существенно улучшаются условия труда и безопасность персонала АЭС и радиохимических предприятий.
Изготовление фильтровальных установок шло в тесном сотрудничестве с другим предприятием АЭМ - АО «ОКБМ Африкантов», спроектировавшим данное оборудование. Благодаря серии испытаний, проведенных в аэродинамической лаборатории ОАО «Вента», специалисты КБ смогли доработать конструкцию установки, что позволило значительно улучшить ее технические характеристики.