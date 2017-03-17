 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Вента изготовила фильтровальные установки для комплекса переработки твердых радиоактивных отходов

Вента изготовила фильтровальные установки для комплекса переработки твердых радиоактивных отходов

22 марта 2017, 10:57
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

139 просмотров

ОАО «Вента» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило и отгрузило четыре передвижные фильтровальные установки (ПФУ) для оснащения комплекса переработки твердых радиоактивных отходов Курской АЭС.

Фильтровальные установки предназначены для местной очистки воздуха от радиоактивных и токсичных аэрозолей и газов, образующихся при сварке, резке, зачистке загрязненного радионуклидами оборудования и трубопроводов во время проведения ремонтных работ на объектах использования атомной энергии.

В фильтрующем модуле установки используется многоступенчатая система очистки, которая позволяет удалить из воздуха даже наиболее опасные радиоактивные частицы субмикронного размера. При этом степень очистки от радиоактивных и токсичных аэрозолей составляет не менее 99,97 %, а от молекулярного йода – 99,9 %.

Одна установка способна эффективно очистить полторы тысячи кубических метров воздуха в час.

Конструкция и габариты установки позволяют легко перемещать ее сквозь проемы зданий, транспортировать в лифтах.

При использовании изготовленных данных передвижных фильтровальных установок существенно улучшаются условия труда и безопасность персонала АЭС и радиохимических предприятий.

Изготовление фильтровальных установок шло в тесном сотрудничестве с другим предприятием АЭМ - АО «ОКБМ Африкантов», спроектировавшим данное оборудование. Благодаря серии испытаний, проведенных в аэродинамической лаборатории ОАО «Вента», специалисты КБ смогли доработать конструкцию установки, что позволило значительно улучшить ее технические характеристики.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!