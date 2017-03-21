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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Роман Маршавин принял участие в совместном семинаре МЭА, МЭФ и ОПЕК

Роман Маршавин принял участие в совместном семинаре МЭА, МЭФ и ОПЕК

22 марта 2017, 09:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин принял участие в совместном семинаре Международного энергетического агентства (МЭА), Международного энергетического форума (МЭФ) и ОПЕК о взаимосвязанности рынка энергоносителей и финансовых рынков.  Свои оценки последних тенденций также представили ведущие аналитики международных энергетических и инвестиционных компаний и консалтинговых агентств.

В ходе дискуссии эксперты отметили существенное влияние на текущую ситуацию  политических и экономических изменений в США и других крупных странах. Особое внимание было уделено влиянию «венских договоренностей» между странами ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств на уровень спекулятивной активности. Также эксперты рассмотрели перспективы инвестиций в нефтедобычу, роль финансовых институтов на энергетических рынках, последние изменения в структуре мирового рынка, появление новых производных финансовых инструментов и другие темы.

Компания: Министерство энергетики РФ
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