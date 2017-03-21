Роман Маршавин принял участие в совместном семинаре МЭА, МЭФ и ОПЕК

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 марта 2017, 09:56
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Роман Маршавин принял участие в совместном семинаре Международного энергетического агентства (МЭА), Международного энергетического форума (МЭФ) и ОПЕК о взаимосвязанности рынка энергоносителей и финансовых рынков. Свои оценки последних тенденций также представили ведущие аналитики международных энергетических и инвестиционных компаний и консалтинговых агентств.
В ходе дискуссии эксперты отметили существенное влияние на текущую ситуацию политических и экономических изменений в США и других крупных странах. Особое внимание было уделено влиянию «венских договоренностей» между странами ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств на уровень спекулятивной активности. Также эксперты рассмотрели перспективы инвестиций в нефтедобычу, роль финансовых институтов на энергетических рынках, последние изменения в структуре мирового рынка, появление новых производных финансовых инструментов и другие темы.