Российское энергетическое агентство разработало профессиональный стандарт специалиста в области энергоменеджмента в строительной сфере

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22 марта 2017, 15:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
Приказом Минтруда России №216н от 01.03.2017 г. утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области энергоменеджмента строительной отрасли. Данный проект разработан Российским энергетическим агентством совместно с Ассоциацией «НОЭ» в рамках содействия реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Положения стандарта обязательны для исполнения при формировании квалификационных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов профобразования и образовательных программ.
В настоящее время документ проходит регистрацию в Минюсте России.