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Российское энергетическое агентство разработало профессиональный стандарт специалиста в области энергоменеджмента в строительной сфере

Приказом Минтруда России №216н от 01.03.2017 г. утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области энергоменеджмента строительной отрасли. Данный проект разработан Российским энергетическим агентством совместно с Ассоциацией «НОЭ» в рамках содействия реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Положения стандарта обязательны для исполнения при формировании квалификационных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов профобразования и образовательных программ.

В настоящее время документ проходит регистрацию в Минюсте России.

Компания: "Российское энергетическое агентство"
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