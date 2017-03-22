ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 2016 г. по МСФО

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.

Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа Компаний», «Группа»).

Основные итоги:

Финансовые показатели,млрд. руб. за год, закончившийся 31.12.2016 за год, закончившийся 31.12.2015 Изменение г/г Выручка 255,6 187,0 36,7% Скорр. EBITDA* 116,7 104,4 11,8% Прибыль за период 68,4 44,1 55,1% Общий совокупный доход 124,4 47,8 160,0%

* Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого убытка от обесценения и переоценки основных средств, дохода от прекращения признания дочернего общества (только для 2016 г.), выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности (за исключением эффекта от дисконтирования в составе резерва по сомнительной дебиторской задолженности), а также с учетом финансовых доходов.

Операционные показатели**:

Операционные показатели за год, закончившийся 31.12.2016 за год, закончившийся 31.12.2015 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг,млрд. кВтч 540,5 525,8 2,8% Трансформаторная мощность***, ГВА 336,4 334,5 0,6% Протяженность линий электропередачи***, тыс. км 140,3 139,1 0,9% Количество подстанций (ЕНЭС)*** 939 931 0,9%

** ПАО «ФСК ЕЭС» ***С учетом арендованных ЛЭП и ПС

Основные события 2016 г.: • В соответствии с утвержденным тарифным решением по ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2019 гг. (приказ ФСТ от 09.12.2014 № 297-э/3 в редакции Приказа ФАС от 29.12.2015 №1346/15) с 01.07.2016 тариф на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», увеличился на 7,5 % по отношению к уровню тарифа, действующему до 30.06.2016. • По итогам пересмотра в 2016 году международными рейтинговыми агентствами Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s рейтинги Компании сохранены на суверенном уровне (Ba1, BBB- и BB+, соответственно). • В июне 2016 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2015 год в размере 16 976,6 млн. руб., что составило 39% от прибыли по МСФО или 95% от прибыли по РСБУ за 2015 год. • Приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1432 утверждена корректировка инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 гг. • Утверждена плата за техприсоединение Калининской АЭС (32,2 млрд руб.), Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (1,93 млрд руб.) и Красноярской ТЭЦ-3 (1,02 млрд руб.) на общую сумму 35 млрд руб. без НДС. • Принято Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 №1265, предусматривающее предоставление Компанией атомным и гидроэлектростанциям по их желанию рассрочки внесения платы за технологическое присоединение на 10 лет, с взиманием процентов за рассрочку по ставке 6% годовых. Комментируя результаты Группы Компаний за 2016 г., Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров отметил: «Сегодняшние показатели ФСК ЕЭС – результат работы, начатой 3 года назад. У компании качественно изменились динамика и структура выручки: заметно вырос объем доходов от оказания услуг по техприсоединению, по передаче электроэнергии прямым потребителям. При этом компания эффективно работает над издержками, выполняя все директивы государства. Несмотря на макроэкономические вызовы последних лет, Федеральная сетевая компания не просто сохранила финансовую устойчивость, но и укрепила свое положение. Мы придерживаемся консервативной политики заимствований, адаптируя свои планы к потребностям инвестпрограммы и рыночным условиям. Менеджмент нацелен на усиление позиций Федеральной сетевой компании как одного из лидеров отрасли, сохранение позитивной динамики, выполнение своих обязательства по реализации инвестиционной программы, обслуживанию долга и дивидендным выплатам». Финансовые результаты за 2016 г. По итогам 2016 года общий совокупный доход Группы составил 124,4 млрд. руб., что в 2,6 раза выше показателя за 2015 год. Выручка Группы выросла на 36,7% с 187 млрд. руб. до 255,6 млрд. руб., в том числе: - за услуги по передаче электроэнергии на 7,9% (12,4 млрд. руб.) в связи с ростом тарифа с 01.07.2015 на 7,5% и с 01.07.2016 на 7,5%; - за услуги по технологическому присоединению более чем в 3 раза (рост на 26,7 млрд. руб.), что связано с завершением работ по присоединению объектов к сети; - за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» (на 14,3 млрд. руб.); - выручка от продажи электроэнергии выросла в 3,5 раза (на 15,7 млрд. руб.) в связи с ростом объемов реализации в ДО ФСК ЕЭС. В отчетном периоде Группой признан доход в размере 11,9 млрд. руб. в связи с прекращением признания дочернего общества ОАО «Нурэнерго» (функции единоличного исполнительного органа переданы конкурсному управляющему) в первом полугодии 2016 года. Операционные расходы

(в млрд. руб., за исключением %) 2016 г. % от общей суммы опера-ционных расходов**** 2015 г. % от общей суммы опера-ционных расходов**** Изменение г/г Амортизация 40,7 30,0% 40,9 32,7% -0,5% Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда 26,8 19,8% 25,2 20,2% 6,3% Покупная электроэнергия для производственных нужд 26,0 19,2% 15,2 12,2% 71,1% Налог на имущество 9,1 6,7% 7,4 5,9% 23,0% Материалы, ремонт и техническое обслуживание 4,1 3,0% 4,4 3,5% -6,8% Начисленный резерв по сомнительной ДЗ 2,7 2,0% 7,1 5,7% - 62,0% Транзит электроэнергии 2,3 1,7% 4,0 3,2% -42,5% Прочие операционные расходы 23,9 17,6% 20,8 16,6% 14,9% Итого операционные расходы**** 135,6 100% 125,0 100% 8,5%

**** Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО.

На конец отчетного периода приведенные операционные расходы Группы составили 135,6 млрд. руб., что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Рост показателя преимущественно связан с увеличением расходов на покупку электроэнергии для производственных нужд (+10,8 млрд. руб.), что обусловлено изменением режима работы электрической сети и ростом объемов реализации электроэнергии, а также с увеличением расходов в составе статьи «Прочие расходы» на топливо для мобильных газотурбинных подстанций (+5,9 млрд. руб.). При этом необходимо отметить устойчивое сокращение регулируемых расходов, в том числе: - За вычетом эффекта актуарных расчетов на заработную плату и налога на заработную плату, фонд оплаты труда и относящиеся к нему налоги снижены на 2,0%, несмотря на увеличение количества обслуживаемого оборудования; - Рост налога на имущество на 1,7 млрд. руб. (23%) по сравнению с предыдущим периодом обусловлен поэтапной отменой льготы по налогу на имущество в отношении объектов электросетевого хозяйства; - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ПАО «ФСК ЕЭС» снизило расходы на материалы, ремонт и техническое обслуживание на 6,8% до 4,1 млрд. руб. за счет сокращения объемов и стоимости работ, выполняемых сторонними подрядчиками; - За 2016 год начисление резервов по сомнительной дебиторской задолженности за 2016 год составило 2,7 млрд. руб. (в 2015 году 7,1 млрд. руб.). - Затраты на транзит электроэнергии снизились на 42,5% (1,7 млрд руб.), что объясняется прекращением сбытовой деятельности Нурэнерго, снижением курса казахского тенге и снижением объема передачи электроэнергии через территорию иностранных государств.

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.) 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 978,7 870,1 12,5 Оборотные активы 118,4 125,3 (5,5) Итого активы 1 097,1 995,3 10,2 КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 269,3 273,1 (1,4) Краткосрочные обязательства 99,4 102,6 (3,1) Итого обязательства 368,7 375,7 (1,9) Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 726,6 619,7 17,3 Доля неконтролирующих акционеров 1,8 (0,08) - Итого капитал 728,4 619,6 17,6 Итого капитал и обязательства 1 097,1 995,3 10,2