МРСК Центра приняла участие в смотре сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС в Тамбовской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 16:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА, УЧЕНИЯ
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» приняли участие в прошедшем в Тамбове смотре сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), привлекаемых для ликвидации ЧС. Смотр проводился под руководством временно исполняющего обязанности заместителя начальника Центрального регионального центра МЧС России полковника Алексея Шапошникова и первого заместителя главы администрации Тамбовской области Олега Иванова.
Энергетики продемонстрировали современное оборудование, позволяющее в короткие сроки устранять повреждения на объектах электросетевого комплекса и восстанавливать электроснабжение потребителей: автогидроподъемник на базе автомобиля КАМАЗ и специализированную мастерскую, установленную на шасси автомобиля повышенной проходимости. Мастерская оснащена необходимым комплектом инструментов и приспособлений для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ, что позволяет в кратчайшие сроки произвести ремонт неисправного узла без выезда на базу. Помимо этого, она укомплектована средствами диагностики и регулировки выключателей 10-35-110кВ. Все оборудование может быть запитано как от сети переменного тока 0,4кВ так и от автономного генератора.
Начальник ГУ МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин оценил уровень готовности сил и средств тамбовского филиала МРСК Центра к организации работы при возникновении внештатных ситуаций, как высокий.
Силы и средства Тамбовэнерго являются важным элементом территориальной подсистемы РСЧС. На случай возникновения нештатных ситуаций на предприятии сформировано 10 мобильных бригад общей численностью 60 человек, оснащенных автомобилями повышенной проходимости, автогидроподъемниками и бурильно-крановыми машинами. При проведении аварийно-восстановительных работ специалисты филиала могут использовать 27 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 801 кВт, которые находятся в постоянной готовности и могут быть задействованы на любой территории. Для обеспечения оперативного взаимодействия при ликвидации нештатных ситуаций Тамбовэнерго заключены соглашения с территориальными органами МЧС и органами исполнительной власти, что является одним из важных факторов для обеспечения энергобезопасности региона.