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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго" успешно проходит период паводка

Нижновэнерго успешно проходит период паводка

24 марта 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» успешно проходит период весеннего половодья. Энергообъекты, входящие в зону ответственности энергокомпании, работают в штатном режиме.

В период весеннего разлива рек существует вероятность возникновения внештатных ситуаций на энергообъектах региона. Для предупреждения и оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на объектах электросетевого комплекса в филиале «Нижновэнерго» была создана специальная паводковая комиссия. Энергетиками заблаговременно реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих надежную, безаварийную работу оборудования, зданий и сооружений электросетевого комплекса в период паводка: проведены осмотры оборудования подстанций, фундаментов зданий и сооружений. Особое внимание уделено контролю за состоянием энергообъектов, расположенных в близи пойм рек и местах, подверженных возможному размыву водой. В центре особого внимания находятся линии электропередачи, обеспечивающие электроснабжение социально-значимых объектов региона.

В настоящее время персонал оперативно-выездных бригад готов к осуществлению внеплановых, аварийно-восстановительных и специальных работ. Обеспечена проверка передвижных дизельных электростанций, которые могут использоваться в качестве резервного автономного источника электроснабжения социально-значимых объектов. Проведены внеочередные инструктажи персонала о порядке действий в условиях паводкового периода с использованием специальной техники, а также противоаварийные тренировки по ликвидации технологических нарушений, которые могут возникнуть в результате подтопления объектов электросетевого комплеса.

Для эффективной работы во время паводка «Нижновэнерго» располагает стационарными и передвижными насосами, плавсредствами, персонал обеспечен необходимой спецодеждой и спасательными жилетами. В распоряжении энергетиков имеются снегоболотоходы и вездеходы, которые помогают оперативно-выездным бригадам осуществлять осмотр линий электропередачи и других энергообъектов в сезон таяния снега и разлива рек.

На данный момент в филиале «Нижновэнерго» организовано усиленное дежурство персонала в 9 производственных отделениях компании. Реализация всех противопаводковых мероприятий осуществляется энергетиками в тесном взаимодействии с районными администрациями, МЧС, гидрометеорологическими службами и другими организациями, обеспечивающими нормальное функционирование инфраструктуры городов и районов Нижегородской области.

После прохождения сезона таяния снега и разлива рек специалистами филиала «Нижновэнерго» будут дополнительно проведены осмотры участков воздушных линий электропередачи и подстанций для выявления дефектов и оперативного устранения всех повреждений, возникших в результате прохождения весеннего половодья.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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