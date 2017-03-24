Системный оператор и Томский политехнический университет начнут подготовку уникальных специалистов-энергетиков

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» и Томский политехнический университет (ТПУ) подписали соглашение о начале обучения магистрантов по двум программам одновременно: «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике». Первая группа студентов приступит к занятиям уже в сентябре 2017 года.



Общая продолжительность обучения в магистратуре по двум программам составит 2,5 года, по итогам обучения студенты получат два диплома. Выпускники будут способны решать задачи, находящиеся на стыке технологий диспетчерского управления и ИТ. Обладая знаниями как в области электроэнергетики, так и в информационных технологиях, студенты, прошедшие подготовку по двум специализированным программам, смогут на практике применять полученные знания, успешно отвечая на актуальные вызовы современности в своей ежедневной работе.



«Роль информационных технологий в современном оперативно-диспетчерском управлении велика, как никогда раньше, и с каждым годом все возрастает. Автоматизация технологических процессов, разработка и внедрение новых программно-аппаратных комплексов, организация эффективной эксплуатации и развития средств и систем автоматизированного диспетчерского управления невозможны без понимания ИТ-специалистами специфики управления энергосистемой. Вот почему сочетание специальностей «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Информационные технологии в электроэнергетике» актуально и востребовано при подготовке кадров для системы оперативно-диспетчерского управления», – подчеркнул генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов.



Взаимодействие Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и ТПУ по подготовке магистров для Системного оператора началось в 2008 году, когда было организовано обучение студентов по специализированной магистерской программе «Управление режимами электроэнергетических систем». В 2012 году на базе ТПУ для АО «СО ЕЭС» была организована подготовка магистрантов по специализированной магистерской программе «Автоматизированные системы диспетчерского управления электроэнергетических систем».



Обучение по специализированным магистерским программам в ТПУ дает студентам возможность получения профессиональных знаний и навыков высокого уровня и расширяет возможности для их дальнейшего трудоустройства в филиалы АО «СО ЕЭС».



С 2008 по 2016 год по программам «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Автоматизированные системы диспетчерского управления электроэнергетических систем» в ТПУ завершили обучение 76 человек, из них 66 человек трудоустроены в филиалы Системного оператора. В настоящее время образование по данным программам получают 40 студентов.