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Новости компаний

Завод "Севкабель" провел экскурсию для представителей МОЭСК и ЛОЭСК

Завод Севкабель провел экскурсию для представителей МОЭСК и ЛОЭСК

24 марта 2017, 15:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ, МОЭСК, ЛОЭСК

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На заводе «Севкабель» состоялась рабочая встреча и ознакомительная экскурсия для представителей ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» и АО «Ленинградская областная электросетевая компания».

Гостей познакомили с технологическим процессом изготовления и оборудованием, предназначенным для производства различных видов кабелей и продемонстрировали испытательную лабораторию завода.

Слушатели отметили высокий уровень подготовки и актуальность предоставленной информации.

Компания: ГК "Севкабель"
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