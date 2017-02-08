Завод "Севкабель" провел экскурсию для представителей МОЭСК и ЛОЭСК

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 15:05
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ, МОЭСК, ЛОЭСК
На заводе «Севкабель» состоялась рабочая встреча и ознакомительная экскурсия для представителей ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» и АО «Ленинградская областная электросетевая компания».
Гостей познакомили с технологическим процессом изготовления и оборудованием, предназначенным для производства различных видов кабелей и продемонстрировали испытательную лабораторию завода.
Слушатели отметили высокий уровень подготовки и актуальность предоставленной информации.