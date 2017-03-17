Специалисты участка №3 АО "СЭМ" завершают монтаж токопровода отпайки от основного токопровода 24 кВ к трансформаторам собственных нужд у здания турбины первого энергоблока строящейся ЛАЭС

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
24 марта 2017, 11:02
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2
Эта система будет обеспечивать электроэнергией оборудование будущей атомной станции. Диаметр токопроводов составляет около 800 миллиметров. Внутри находится шина круглого сечения диаметром 180 мм и толщиной 15 мм. Оборудование предназначено для передачи тока 3150 ампер.
Токопровод монтируется на металлоконструкциях в два яруса, высота которых – 6 и 8 метров соответственно. С помощью автокрана элементы весом около одной тонны каждый устанавливают на эстакаду.
В ближайшее время специалисты компании закончат монтаж токопровода, а затем соединят его с трансформаторами. Таким образом, система передачи электроэнергии от турбины на собственные нужды станции будет полностью собрана.