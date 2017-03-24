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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго приняло на баланс электросетевое хозяйство станицы Советской Новокубанского района

Кубаньэнерго приняло на баланс электросетевое хозяйство станицы Советской Новокубанского района

28 марта 2017, 10:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети (входит в группу «Россети») принял на баланс электросетевое хозяйство Советского сельского поселения Новокубанского района, тем самым расширив зону своей ответственности. Это очередная ступень в реализации политики консолидации электросетевых активов, которую последовательно проводит компания.

В состав активов Кубаньэнерго вошли 2,3 километра линий электропередачи 0,4 кВ и комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Энергообъекты расположены в ст. Советская и обеспечивают энергоснабжение около 60 домовладений станицы. Теперь следить за состоянием этих энергообъектов, осуществлять регулярное техническое обслуживание, проводить комплексные ремонты будут специалисты Кубаньэнерго.

– Для нас эта сделка выгодна. Эксплуатация энергооборудования требует больших затрат, а у поселения нет таких ресурсов: ни финансовых, ни людских, – комментирует глава Советского сельского поселения Новокубанского района Сергей Копылов. – Бывали случаи, пока решался вопрос с ремонтом, жители оставались без электроэнергии. Теперь энергообъекты будут обслуживать профессионалы. У Кубаньэнерго есть соответствующие инвестиционные и производственные программы, необходимые технические и материальные ресурсы, и главное, квалифицированный персонал, чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей и дальнейшее развитие электросетевого комплекса станицы.

Консолидация сетей ведется в соответствии с требованиями стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ. Объединение электросетевых активов позволит преодолеть разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создать единый центр ответственности за функционирование и развитие электросетей. В ближайших планах компании Кубаньэнерго принять на баланс электросетевые объекты Ковалевского сельского поселения Новокубанского района.

– Это выгодно в первую очередь потребителям. Единое диспетчерское управление позволяет повысить оперативность при ликвидации аварийных и нештатных ситуаций. Мы не боимся ответственности и готовы обеспечить надежное и качественное электроснабжение наших потребителей, – говорит директор Армавирских электросетей Рустам Магдеев.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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