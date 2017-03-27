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Отраслевые новости: Россия

В Березовке пожарные спасли из горящего дома 13 человек

В Березовке пожарные спасли из горящего дома 13 человек

28 марта 2017, 12:42
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Как сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю, до приезда пожарных девять жильцов самостоятельно вышли на улицу. Когда на место вызова прибыли первые пожарные подразделения, огонь охватил крышу дому. Площадь пожара составляла 286 квадратных метров.

Через окна и двери сотрудники МЧС спасли 13 человек. Среди них было шесть детей в возрасте от года до 12 лет.

Бороться с огнем пожарным помогали четыре добровольца. При этом ситуация осложнялась тем, что ближайший гидрант был расположен в 400 метрах от горящего дома. Чтобы полностью потушить пожар, понадобилось более двух часов.

Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. По факту пожара проводится проверка.

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