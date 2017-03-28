ЭТМ и ГК IEK приглашают в Ростов-на-Дону

CABEX 2017
29 марта 2017, 16:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
6 апреля в Ростове-на-Дону свои двери открывает традиционный Электротехнический форум ЭТМ. Форум отметит свой двадцатый юбилей и соберет рекордное количество отечественных и зарубежных участников в Южном федеральном округе.
Юбилей Форум сфокусируется на вопросах энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития импортозамещения, борьбы с фальсифицированной кабельно-проводниковой продукцией и развитии современных бизнес-процессов.
Группа компаний IEK — традиционный участник региональных Электротехнических форумов ЭТМ. В Ростове-на-Дону она представит оборудование IEK® и новинки своей продукции. Отдельный стенд будет посвящен оборудованию промышленной автоматизации ONI.
Специалисты ГК IEK проведут семинар, на котором представят возможности использования оборудования IEK® в комплексных решениях при построении кабеленесущих систем. Все желающие также смогут принять участие в интерактивном мастер-классе по сборке учетно-распределительного щита IEK®.
Посещение Электротехнического форума бесплатное. Начало в 10:00 часов.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, д. 30, КВЦ ДонЭкспоцентр.
Подробная информация и обязательная регистрация участников на сайте: http://www.electricforum.ru/