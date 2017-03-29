МРСК Северного Кавказа с профсоюзами достигли принципиальных договоренностей в снижении потерь электроэнергии

CABEX 2017
29 марта 2017, 15:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В Пятигорске продолжено обсуждение решений, принятых генеральным директором «Россетей» Олегом Бударгиным, руководителем МРСК Северного Кавказа Юрием Зайцевым с представителями первичных профсоюзных организаций филиалов компании в феврале т.г.
В мероприятии в исполнительном аппарате Общества приняли участие заместитель генерального директора – руководитель Аппарата Нина Осипова, заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Константин Аликов, заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ Сергей Поляков.
Основным предметом обсуждения стали детали соглашения МРСК Северного Кавказа и профсоюзных организаций в части снижения коммерческих потерь электроэнергии. Система мотивации производственного персонала в проекте соглашения построена на увеличении выручки за счет снижения потерь электроэнергии в сетях. Половина полученных таким образом средств будет направляться на техническое перевооружение распределительных сетей с целью снижения потерь, а вторая часть – на материальное стимулирование персонала.
- Коммерческие потери электроэнергии – наиболее существенная проблема для компании, решение которой требует новых креативных подходов. Тем более что в следующем году норматив на потери электроэнергии со стороны Минэнерго РФ для каждого региона Северного Кавказа будет дополнительно уменьшен. Без поддержки трудовых коллективов проблему не решить, с потерями не справиться, - отметил заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Константин Аликов.
Также обсуждались вопросы вступления сотрудников, централизованных в результате структурной реформы, в первичные профсоюзные организации и выплаты годового вознаграждения за выполнение производственных показателей 2016 г.
- Мы пришли к единой позиции с представителями первичных профсоюзных организаций по будущему соглашению. В целом, трудовые коллективы свою задачу понимают, нацелены уделять особое внимание улучшению производственных показателей по снижению потерь, что зависит от усилий в этом вопросе каждого электромонтера, - подчеркнул заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и СМИ МРСК Северного Кавказа Сергей Поляков.