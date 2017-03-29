Производство алюминия растет, но не везде

CABEX 2017
29 марта 2017, 17:18
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ, IAI
Производство первичного алюминия на планете в феврале нынешнего года составило 4,657 млн т, увеличившись на 9,7% относительно уровня аналогичного месяца 2016 г., сообщается в материалах International Aluminium Institute.
Если анализировать географическую структуру распределения производства крылатого металла, то его выпуск в Китае поднялся на 22,4% до 2,534 млн т, в странах Персидского залива – на 2,2% до 418 тыс. т, в остальных государствах Азии – на 11,5% до 289 тыс. т. Правда, в Северной Америке упал на 11,6% до 304 тыс. т, в Южной – на 1,8% до 105 тыс. т, тогда как в Западной Европе – на 3% до 290 тыс. т, в Центральной и Восточной Европе – на 3,4% до 306 тыс. т, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».