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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Узнать дату списания показаний приборов учета теперь можно на сайте ЕЭСК

Узнать дату списания показаний приборов учета теперь можно на сайте ЕЭСК

29 марта 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК

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На официальном сайте ЕЭСК стал доступен график списания показаний приборов учета. Владелец электроустановки, подключенной к сетям ЕЭСК, может узнать контрольную дату по номеру договора энергоснабжения с АО «Екатеринбургэнергосбыт» в разделе КЛИЕНТАМ.

Обращаем внимание на то, что в указанные в графике списания даты необходимо обеспечить доступ представителей АО «ЕЭСК» к приборам учета с 9-00 до 17-00.  Если в указанную в графике дату визит не состоялся, следует самостоятельно списать показания либо снять почасовые расходы с приборов учета и передать информацию в АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭнС».

Сообщить показания в АО «ЕЭСК» можно по телефону 295-05-75 (65)

Компания: ОАО "ЕЭСК"
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