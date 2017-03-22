Узнать дату списания показаний приборов учета теперь можно на сайте ЕЭСК

CABEX 2017
29 марта 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК
На официальном сайте ЕЭСК стал доступен график списания показаний приборов учета. Владелец электроустановки, подключенной к сетям ЕЭСК, может узнать контрольную дату по номеру договора энергоснабжения с АО «Екатеринбургэнергосбыт» в разделе КЛИЕНТАМ.
Обращаем внимание на то, что в указанные в графике списания даты необходимо обеспечить доступ представителей АО «ЕЭСК» к приборам учета с 9-00 до 17-00. Если в указанную в графике дату визит не состоялся, следует самостоятельно списать показания либо снять почасовые расходы с приборов учета и передать информацию в АО «ЕЭСК» и АО «ЕЭнС».
Сообщить показания в АО «ЕЭСК» можно по телефону 295-05-75 (65)