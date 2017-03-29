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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС установит новые опоры на 20 магистральных ЛЭП в Сибири

ФСК ЕЭС установит новые опоры на 20 магистральных ЛЭП в Сибири

30 марта 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») заменит 88 опор на сибирских линиях электропередачи. В результате снизится риск повреждения ЛЭП и сохранится надежность электроснабжения Сибири.

В 2017 году при выполнении ремонтной программы специалисты службы линий электропередачи заменят 46 опор линий электропередачи напряжением 220-500 кВ в Омской области, Республиках Хакасии и Бурятии, Красноярском, Забайкальском и Алтайском краях.

Энергетики продолжат реконструкцию межгосударственной линии электропередачи 10 кВ «Мангут – Верхний Ульхун», питающей северные районы Монголии. На ней установят 42 железобетонные опоры.

Чтобы выявить дефектные опоры, энергетики выполняют диагностические обследования воздушных линий, результаты которых становятся основанием для включения в годовую ремонтную программу. Работы по замене опор выполняются хозяйственным способом, без привлечения подрядных организаций.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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