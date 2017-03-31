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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Анатолий Яновский провел встречу с заместителем руководителя Государственного энергетического управления КНР Ли Фаньжуном

Анатолий Яновский провел встречу с заместителем руководителя Государственного энергетического управления КНР Ли Фаньжуном

31 марта 2017, 14:58
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский  встретился с заместителем руководителя Государственного энергетического управления Китайской Народной Республики Ли Фаньжуном.

Анатолий Яновский отметил вклад китайской стороны в успешную реализацию проекта по перевозке СПГ арктического класса. По его словам, в настоящий момент общий прогресс этого проекта составляет 78%, а прогресс первой очереди – 90%. «На Южно-Тамбейском месторождении завершено бурение 78 эксплуатационных скважин, в том числе 58 скважин, необходимых для запуска первой очереди завода СПГ», - добавил заместитель Министра.

30 марта первый танкер по перевозке СПГ арктического класса «Кристоф де Маржери», построенный для круглогодичной транспортировки продукции в рамках Проекта «Ямал СПГ», совершит заход в порт Сабетта.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в угольной, нефтегазовой, электроэнергетической отраслях и график предстоящих российско-китайских контактов.

Компания: Министерство энергетики РФ
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