Анатолий Яновский провел встречу с заместителем руководителя Государственного энергетического управления КНР Ли Фаньжуном

CABEX 2017
31 марта 2017, 14:58
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский встретился с заместителем руководителя Государственного энергетического управления Китайской Народной Республики Ли Фаньжуном.
Анатолий Яновский отметил вклад китайской стороны в успешную реализацию проекта по перевозке СПГ арктического класса. По его словам, в настоящий момент общий прогресс этого проекта составляет 78%, а прогресс первой очереди – 90%. «На Южно-Тамбейском месторождении завершено бурение 78 эксплуатационных скважин, в том числе 58 скважин, необходимых для запуска первой очереди завода СПГ», - добавил заместитель Министра.
30 марта первый танкер по перевозке СПГ арктического класса «Кристоф де Маржери», построенный для круглогодичной транспортировки продукции в рамках Проекта «Ямал СПГ», совершит заход в порт Сабетта.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в угольной, нефтегазовой, электроэнергетической отраслях и график предстоящих российско-китайских контактов.