Lapp Group выходит на новый рынок

Член правления Lapp Holding AG Георг Ставовы, ответственный за технологии и инновации Благодаря электронно-лучевой сшивке кабели для железнодорожной промышленности очень надёжны. На фото - оборудование компании Lapp в Южной Корее.

Во всём мире огромное количество инвестиций вкладывается в развитие железнодорожного транспорта. Этот рынок оценивается экспертами в 162 млрд евро в год. В то время как в Азии наблюдается тенденция расширения железнодорожной сети поездов дальнего следования, в Западной Европе в основном непропорционально увеличивается количество местного транспорта.

Этот факт и представляет интерес для эксперта в области кабельных соединений – компании Lapp из Штутгарта: «Рынок железнодорожного транспорта очень быстро растёт. Мы хотим участвовать в этом процессе», – отмечает член правления Lapp Holding AG Георг Ставовы, отвечающий в компании за технологии и инновации. Компания Lapp делает особый акцент на подвижном составе, т. е. на локомотивах, вагонах-электростанциях, грузовых или пассажирских вагонах. «Такие качества, как безопасность и надёжность являются приоритетными для всех компонентов в железнодорожных транспортных средствах. Конечно, это утверждение также верно по отношению к используемым в них кабелям. Спрос на решения в области соединений высок. Прокладка проводов необходима в тормозных системах, пультах машиниста, тяговых преобразователях, автосцепках, железнодорожных системах управления, а также в шкафах управления, системах привода и вентиляторах. Потенциал рынка решений в области соединений в железнодорожном транспорте составляет около 500 млн евро в год», - добавляет Ставовы.

Однако выйти на этот рынок очень сложно. Все используемые продукты должны соответствовать самым высоким требованиям безопасности. В сфере пассажирских перевозок противопожарная защита является особенно важной. Вот почему в железнодорожной отрасли действуют особо строгие международные требования, хотя они переведены на разные стандарты, действующие в разных регионах. Все поставщики и все товары по всему миру также должны отвечать требованиям IRIS (Международный стандарт железнодорожной промышленности). Изготовители комплексного оборудования - это второе препятствие, которое нужно преодолеть. Они добавляют поставщика решений в свой список партнеров только после того, как сами протестируют продукцию. Для того, чтобы стать новым поставщиком технологии соединения для железнодорожного подвижного состава, компания Lapp разработала специализированный ассортимент продукции. В том числе специальные кабели ÖLFLEX® TRAIN, кабели передачи данных UNITRONIC® и ETHERLINE®, кабельные вводы SKINTOP®, соединители EPIC® и другие системные продукты. Они были представлены осенью 2016 года на ведущей международной выставке транспортных технологий InnoTrans в Берлине. Все продукция серии TRAIN компании Lapp соответствует стандарту IRIS.

Электронно-лучевая сшивка делает кабели для железнодорожного применения очень надёжными. Этот процесс подразумевает изменение молекулярной структуры полимера с помощью электронных пучков. Сшивка также гарантирует, что кабель сможет выдержать повышенные механические нагрузки, возникающие при движении поезда: трение, вибрацию, растягивающие нагрузки во время сцепки и расцепки, а также делает его устойчивым к высоким и низким температурам. Для этого компания Lapp установила собственное оборудование для электронно-лучевой сшивки на своем производстве в Южной Корее, там, где кабели ÖLFLEX® SOLAR или кабели, применяющиеся при высоких температурах, проходят окончательную стадию обработки. Lapp тестирует кабели в трёх разных местах для того, чтобы достичь требуемого рейтинга сертификации: в технологическом испытательном центре в Штутгарте, центре пожарных испытаний на французском заводе в Форбак, и в Lapp Korea. Для производства железнодорожных кабелей, компания Lapp использует исключительно специальные безгалогеновые материалы, которые подвергаются тщательному испытанию на токсичность и плотность дыма.

Железнодорожные кабели компании Lapp пользуются большим спросом в Южной Корее. Например, Lapp поставила около 100 километров кабеля ÖLFLEX® TRAIN производителю железнодорожной продукции Hyundai Rotem. Эта компания – восьмой по величине производитель новых железнодорожных вагонов для скоростных поездов. Корейская высокоскоростная железная дорога (KTX) соединяет станцию Сусео к востоку от столицы страны Сеула со станциями в городах Мокпхо на юго- западе и Пусан на юго-востоке. На этом маршруте поезда развивают скорость до 300 км/ч. Не далек тот час, когда дополнительный скоростной поезд Корейской высокоскоростной железной дороги соединит Сеул и Гангнеунг. Это позволит сократить время в пути от 4 часов 35 минут до 1 часа 52 минут. Компания Lapp поставляет специальные железнодорожные кабели для высокоскоростных поездов.

Кроме этого, новая железнодорожная линия будет протянута и в Пхёнчхан, где состоятся зимние Олимпийские игры 2018. Lapp превосходит других поставщиков в качестве обслуживания: клиенты компании могут заказать даже небольшие объёмы продукции, начиная от 100 метров, в то время как кабели большей длины могут быть отрезаны согласно размерам, указанным клиентом. У других поставщиков самый маленький объём поставки начинается от 1000 метров, в зависимости от типа кабеля. Когда кабель нарезается на заказ, клиент экономит на не нужных в данном случае затратах на хранение. Компания Lapp задаёт новые стандарты в отрасли и по времени доставки своей продукции.

Раньше клиенты часто отказывались от заказа из-за срока доставки, который достигал четырёх месяцев. Lapp гарантирует доставку многих своих стандартных продуктов в течение 24 часов. Сроки доставки, которые являются стандартными для рынка, также могут быть сокращены до нескольких недель даже для индивидуально изготовленной продукции, которой нет в наличии на складе.