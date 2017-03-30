Общественные организации будут привлечены к деятельности по противодействию незаконному обороту промпродукции

Для реализации задач, поставленных в Стратегии по противодействию незаконному обороту необходимо дальнейшее совершенствование механизмов госуправления и корректировка текущей законодательной базы. Об этом заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на первом в 2017 году заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.



Открывая мероприятие, Председатель Комиссии - глава Минпромторга России обозначил основные вопросы повестки дня – это сектор медицинской продукции и лекарственных препаратов, а также незаконный оборот водных биологических ресурсов и рыбной продукции.



В частности, в ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с проектом федерального закона о вводе в гражданский оборот лекарственных средств для медицинского применения. Также был одобрен пакет документов по ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медпродукции.



При обсуждении второго вопроса повестки дня, касающегося рыбной продукции, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил о необходимости законодательного регулирования вопросов хранения конфискованного товара.



"Мы видим большую законодательную проблему, которая состоит в необходимости хранить конфискованную продукцию до решения суда. Порой срок хранения превышает год, соответствующие средства из бюджета на хранение не выделяются, поэтому необходимо вносить законодательные изменения, возможно такие же жесткие, как и с санкционной продукцией, то есть уничтожение такой контрафактной продукции до решения суда", - сказал выступающий.



По мнению Ильи Шестакова, инструментом, способствующим решению проблемы браконьерства, может стать создание комплексной системы учета и контроля запасов особо ценных пород рыбной продукции.



В свою очередь, Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев поддержал инициативу о необходимости уничтожения изъятой продукции, в том числе, алкогольной.



По итогам заседания Денис Мантуров отметил, что инструмент Госкомиссии позволяет обеспечивать системное взаимодействие между федеральными органами исполнительной власти, контрольно-надзорными органами и субъектами Российской Федерации.



«Поскольку каждый руководитель российского субъекта является одновременно руководителем аналогичной комиссии местного уровня, мы традиционно заслушиваем доклады регионов», - сказал глава Минпромторга России в беседе с представителями СМИ. В частности, Министр отметил выступление главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова, который рассказал о практике подключения общественных организаций к контрольно-надзорной деятельности, что способствует широкому информированию общественности о результатах проведенных мероприятий.



"Мы сегодня приняли решение распространить эту практику во всех российских регионах", - заявил Денис Мантуров.



Также глава ведомства рассказал о дальнейшем применении системы маркировки продукции. В частности, он озвучил список товаров, которые предлагается подвергнуть этой процедуре. В перечень вошли предметы одежды – верхняя одежда, текстиль. Кроме того, маркироваться будут шины и покрышки.



Вместе с тем, для распространения системы маркировки, Минпромторгом России разработана модель оценки экономического эффекта от ее введения как для бизнеса, так и для государства. Экспертами учитывается отраслевая конъюнктура, структура участников оборота товаров, а также основные показатели (в том числе доля незаконного оборота и серого импорта, ставка таможенных пошлин, средняя удельная стоимость единицы продукции, средняя стоимость продукции в рознице, и прочие).



При этом, в первую очередь, берутся в расчет условия, при которых реальный бизнес будет развиваться, поэтому разработанная модель основывается на принципе получения экономического эффекта, выраженного в увеличении выручки добросовестных участников оборота товаров в связи с замещением нелегальной продукции легальной.