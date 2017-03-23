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Новости компаний

Покорение вершин с ОСТЕК 2017

Покорение вершин с ОСТЕК 2017

3 апреля 2017, 16:13
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC

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С 17 по 19 марта состоялся выезд победителей ежегодной акции, которую ОСТЕК проводил для своих дистрибьюторов во втором полугодии 2016 года. Представители компаний, победивших в акции, были награждены поездкой на горнолыжный курорт в Болгарию.

Болгария встретила наших победителей замечательной весенней погодой. Пообедав в национальном ресторане, отдохнувшая с дороги компания, отправилась на обзорную экскурсию по Софии. София считается одним из самых древних городов в Европе. Некоторые историки даже считают, что после Афин болгарская столица является второй по возрасту европейской столицей. Возраст Софии весьма почтенный - около пяти тысяч лет. А долголетие её, помимо многих других причин, объясняется удачным географическим местоположением.  София находится почти точно в середине Балканского полуострова, на перекрёстке важнейших путей, соединяющих Ближний Восток с Европой, а также Чёрное, Эгейское и Адриатическое моря. Во время пешеходной части экскурсии наши победители смогли увидеть самый знаменитый храм Софии - собор Александра Невского, воздвигнутый в память русских солдат, павших в боях за освобождение Болгарии от османского ига; Ротонду Св. Георгия - наиболее значительный дошедший до нас памятник древней Сердики; нарядную Русскую церковь Св. Николая с золотыми куполами и многие другие достопримечательности.

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Завершением первого вечера стало размещение в отеле Festa Winter Palace 5*, расположенном на старейшем горнолыжном курорте Болгарии - Боровец, среди векового хвойного леса на северных склонах Рильских гор, у подножья вершины Мусала-самой высокой на Балканском полуострове (2925 м).

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Во второй день отдыха наша компания проявила свое мастерство на горнолыжном склоне. Все желающие смогли покататься на горных лыжах или сноуборде.  Не катающиеся отдыхающие провели время в бассейне и термальной зоне отеля.

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Следующим интересным моментом стала экскурсия на винный завод Winery Villa Terres, с дегустацией вина и национальных закусок.

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Завершился вечер в дружеской атмосфере в ресторане отеля Festa Winter Palace 5*.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОСТЕК

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