Покорение вершин с ОСТЕК 2017

С 17 по 19 марта состоялся выезд победителей ежегодной акции, которую ОСТЕК проводил для своих дистрибьюторов во втором полугодии 2016 года. Представители компаний, победивших в акции, были награждены поездкой на горнолыжный курорт в Болгарию.

Болгария встретила наших победителей замечательной весенней погодой. Пообедав в национальном ресторане, отдохнувшая с дороги компания, отправилась на обзорную экскурсию по Софии. София считается одним из самых древних городов в Европе. Некоторые историки даже считают, что после Афин болгарская столица является второй по возрасту европейской столицей. Возраст Софии весьма почтенный - около пяти тысяч лет. А долголетие её, помимо многих других причин, объясняется удачным географическим местоположением. София находится почти точно в середине Балканского полуострова, на перекрёстке важнейших путей, соединяющих Ближний Восток с Европой, а также Чёрное, Эгейское и Адриатическое моря. Во время пешеходной части экскурсии наши победители смогли увидеть самый знаменитый храм Софии - собор Александра Невского, воздвигнутый в память русских солдат, павших в боях за освобождение Болгарии от османского ига; Ротонду Св. Георгия - наиболее значительный дошедший до нас памятник древней Сердики; нарядную Русскую церковь Св. Николая с золотыми куполами и многие другие достопримечательности.

Завершением первого вечера стало размещение в отеле Festa Winter Palace 5*, расположенном на старейшем горнолыжном курорте Болгарии - Боровец, среди векового хвойного леса на северных склонах Рильских гор, у подножья вершины Мусала-самой высокой на Балканском полуострове (2925 м).

Во второй день отдыха наша компания проявила свое мастерство на горнолыжном склоне. Все желающие смогли покататься на горных лыжах или сноуборде. Не катающиеся отдыхающие провели время в бассейне и термальной зоне отеля.

Следующим интересным моментом стала экскурсия на винный завод Winery Villa Terres, с дегустацией вина и национальных закусок.

Завершился вечер в дружеской атмосфере в ресторане отеля Festa Winter Palace 5*.