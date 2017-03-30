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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Владимирэнерго" ведёт активную борьбу с хищениями электроэнергии

Владимирэнерго ведёт активную борьбу с хищениями электроэнергии

3 апреля 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» подвели итоги проведения мероприятий по выявлению безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии за первые два месяца 2017 года.

В январе-феврале текущего года работниками производственных отделений и районов электрических сетей, отдела безопасности филиала «Владимирэнерго» было организовано 152 рейда, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований. В ходе них энергетики выявили 165 фактов хищения ресурса физическими и юридическими лицами в объёме 1,9 млн. кВт*ч. По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления, в Гороховецком районе двое жителей привлечено к административной ответственности. Всего за январь с недобросовестных потребителей было взыскано более 600 тысяч рублей.

Напомним, снижение уровня потерь электроэнергии, возникающих в том числе из-за незаконного энергопотребления, входит в число приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Энергетики предупреждают: попытка безучётного потребления электроэнергии может не просто стать причиной серьезных нарушений энергоснабжения в сети и оставить без света и тепла важные социальные объекты и потребителей, но и нанести вред здоровью самого нарушителя и окружающих его людей. Используя любые методы хищений, злоумышленники подвергают себя и окружающих высокому риску получения электротравм вплоть до летального исхода. А недополученные в результате хищений электроэнергии средства наносят финансовый вред электросетевой компании, которая лишается возможности направить их на реализацию мероприятий по повышению надёжности и качества электроснабжения потребителей. Воровство электроэнергии приведёт к тому, что в конечном итоге, потребитель в разы переплатит за похищенные киловатт-часы, поскольку перерасчёт за их незаконное потребление проводится по сверхнормативу и максимальной мощности.

Если вам стало известно о совершаемом/планируемом хищении электроэнергии или вы стали свидетелем незаконных подключений, убедительно просим сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный, анонимность гарантируется. Полученная информация поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить их последствия.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"

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