Лабинский филиал Кубаньэнерго приступил к реализации ремонтной программы 2017 года

CABEX 2017
5 апреля 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники Лабинских электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приступили к ремонту сетей низкого напряжения по ремонтной программе 2017 года. Энергетики отремонтировали 19 энергообъектов 10-0,4 кВ в Лабинском энергорайоне.
На линиях электропередачи энергетики заменили 8,4 километра неизолированного провода, свыше 40 дефектных опор на железобетонные, 133 изолятора. Выполнили перетяжку проводов. Отремонтировали 15 комплектных трансформаторных подстанций с заменой изоляторов, автоматических выключателей, разъединителей и другого оборудования. Обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности 3,85 гектар трасс воздушных линий.
Для предотвращения хищений электроэнергии и повышения безопасности электроснабжения специалисты филиала заменили 129 ответвлений к вводам в домовладения с использованием самонесущего изолированного провода.
– Ремонтная кампания 2017 года только начинает свой путь, и наша ключевая задача – в полном объеме подготовить электросетевой комплекс, в том числе и сети низкого напряжения к работе в предстоящий максимум нагрузок, – подчеркнул директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.