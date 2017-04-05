 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Лабинский филиал Кубаньэнерго приступил к реализации ремонтной программы 2017 года

Лабинский филиал Кубаньэнерго приступил к реализации ремонтной программы 2017 года

5 апреля 2017, 14:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

96 просмотров

Сотрудники Лабинских электрических сетей филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приступили к ремонту сетей низкого напряжения по ремонтной программе 2017 года. Энергетики отремонтировали 19 энергообъектов 10-0,4 кВ в Лабинском энергорайоне.

На линиях электропередачи энергетики заменили 8,4 километра неизолированного провода, свыше 40 дефектных опор на железобетонные, 133 изолятора. Выполнили перетяжку проводов. Отремонтировали 15 комплектных трансформаторных подстанций с заменой изоляторов, автоматических выключателей, разъединителей и другого оборудования. Обновили диспетчерские наименования и знаки безопасности. Расчистили от древесно-кустарниковой растительности 3,85 гектар трасс воздушных линий.

Для предотвращения хищений электроэнергии и повышения безопасности электроснабжения специалисты филиала заменили 129 ответвлений к вводам в домовладения с использованием самонесущего изолированного провода.

– Ремонтная кампания 2017 года только начинает свой путь, и наша ключевая задача – в полном объеме подготовить электросетевой комплекс, в том числе и сети низкого напряжения к работе в предстоящий максимум нагрузок, – подчеркнул директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!