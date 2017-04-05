МРСК Сибири и Республика Бурятия – новый шаг в развитии сотрудничества

CABEX 2017
5 апреля 2017, 17:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
4 апреля в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО «Россети» Олега Бударгина с временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.
Участие в переговорах приняли заместитель генерального директора ПАО «Россети» - исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг Константин Петухов, заместитель генерального директора по финансам Егор Прохоров и заместитель генерального директора по экономике Оксана Шатохина.
Стороны обсудили надежность электроснабжения потребителей Республики Бурятия, входящей в зону обслуживания дочернего предприятия Россетей – МРСК Сибири. Также на встрече были рассмотрены вопросы консолидации бесхозяйных электросетевых активов и сетей, находящихся в собственности муниципальных районов Республики, в частности, предложение Правительства региона о необходимости выкупа компанией электросетевого имущества, принадлежащего муниципалитетам.
Напомним, консолидация бесхозяйных и муниципальных электросетевых активов на базе крупнейшей распределительной компании Сибири является одним из ключевых направлений взаимодействия в рамках соглашения о социально-экономическом развитии, заключенного между властями Республики и ПАО «МРСК Сибири» в марте текущего года.
Еще одним итогом встречи стало решение о проведении в мае «Дней ПАО «Россети» в Республике Бурятия», во время которых будут организованы встречи с инвесторами и потребителями.