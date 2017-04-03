Специалисты "Вологдаэнерго" возводят опоры ВЛ 10 кВ для лесоперерабатывающего завода в Белозерске

CABEX 2017
5 апреля 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ЛЭП
В рамках технологического присоединения специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») совместно с подрядной организацией выполняют возведение опор воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ для строящегося лесоперерабатывающего завода в городе Белозерске, Вологодской области.
«Мощность заводу требуется довольно большая – 2500 кВт. Трасса новой линии 10 кВ спроектирована вдоль существующей линии 110 кВ «Кирилов-Белозерск». Процедуры по строительству мы начали в конце прошлого года. В настоящее время, ведутся работы по разрубке трассы и установке промежуточных опор», - рассказал начальник Белозерского РЭС филиала «Вологдаэнерго» Лебедев Вадим.
Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект по строительству этого предприятия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Завод ориентирован на производство продукции углубленной деревообработки: пиломатериалы, топливные брикеты и технологическая щепа.