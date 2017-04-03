 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Вологдаэнерго" возводят опоры ВЛ 10 кВ для лесоперерабатывающего завода в Белозерске

Специалисты Вологдаэнерго возводят опоры ВЛ 10 кВ для лесоперерабатывающего завода в Белозерске

5 апреля 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ЛЭП

Обсудить на форуме

128 просмотров

В рамках технологического присоединения специалисты производственного отделения «Кирилловские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») совместно с подрядной организацией выполняют возведение опор воздушной линии электропередачи классом напряжения 10 кВ для строящегося лесоперерабатывающего завода в городе Белозерске, Вологодской области.

«Мощность заводу требуется довольно большая – 2500 кВт. Трасса новой линии 10 кВ спроектирована вдоль существующей линии 110 кВ «Кирилов-Белозерск». Процедуры по строительству мы начали в конце прошлого года. В настоящее время, ведутся работы по разрубке трассы и установке промежуточных опор», - рассказал начальник Белозерского РЭС филиала «Вологдаэнерго» Лебедев Вадим.

Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект по строительству этого предприятия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Завод ориентирован на производство продукции углубленной деревообработки: пиломатериалы, топливные брикеты и технологическая щепа. 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!