"Элком-Электро" на Cabex

24 марта завершилась выставка «Cabex». Это крупнейшая в России выставка кабельной продукции, являющаяся самым крупным отраслевым событием в области производства и монтажа кабельно-проводниковой продукции.

Выставка объединила более 150 компаний-участников из 10 стран мира и способствовала плодотворному диалогу производителей с поставщиками и потребителями оборудования.

На стенде компании «Элком-Электро» посетители увидели натурные испытания качественного и фальсифицированного кабеля на сопротивление, а также узнали о визуальных отличиях этих кабелей.

Также был презентован уникальный сервис по определению качества закупаемой Вами продукции у других Поставщиков.

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