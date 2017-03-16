"Элком-Электро" на Cabex

Видео-интервью с участниками
5 апреля 2017, 13:47
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
24 марта завершилась выставка «Cabex». Это крупнейшая в России выставка кабельной продукции, являющаяся самым крупным отраслевым событием в области производства и монтажа кабельно-проводниковой продукции.
Выставка объединила более 150 компаний-участников из 10 стран мира и способствовала плодотворному диалогу производителей с поставщиками и потребителями оборудования.
На стенде компании «Элком-Электро» посетители увидели натурные испытания качественного и фальсифицированного кабеля на сопротивление, а также узнали о визуальных отличиях этих кабелей.
Также был презентован уникальный сервис по определению качества закупаемой Вами продукции у других Поставщиков.
Записаться на бесплатную проверку продукции на соответствие требованиям национальных стандартов, Вы можете по ссылке.
28.03.2017 г. Выставка Cabex 2017 завершила свою работу. Итоги кратко
24.03.2017 г. Энергия через край: RusCable.Ru "зажег" на Cabex-2017
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