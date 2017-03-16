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Новости компаний

"Элком-Электро" на Cabex

Элком-Электро на Cabex

5 апреля 2017, 13:47
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, КАБЕКС-2017, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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24 марта завершилась выставка «Cabex». Это крупнейшая в России выставка кабельной продукции, являющаяся самым крупным отраслевым событием в области производства и монтажа кабельно-проводниковой продукции.

Выставка объединила более 150 компаний-участников из 10 стран мира и способствовала плодотворному диалогу производителей с поставщиками и потребителями оборудования.

На стенде компании «Элком-Электро» посетители увидели натурные испытания качественного и фальсифицированного кабеля на сопротивление, а также узнали о визуальных отличиях этих кабелей.

Также был презентован уникальный сервис по определению качества закупаемой Вами продукции у других Поставщиков.

Записаться на бесплатную проверку продукции на соответствие требованиям национальных стандартов, Вы можете по ссылке.

Компания: ООО "Элком-Электро"
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