"Глобальная энергия" - 2017: международная премия за экономичные и эффективные фотоэлементы

Михаэль Гретцель

Сегодня состоялось одно из важнейших событий года в сфере энергетики - в Москве на официальной пресс-конференции было озвучено имя лауреата Международной премии «Глобальная энергия». В 2017 году высокой награды удостоен ученый из Швейцарии Михаэль Гретцель «за выдающиеся заслуги в разработке экономичных и эффективных фотоэлементов, известных как «ячейки Гретцеля», предназначенных для создания недорогих, производительных солнечных электростанций». В июне он получит золотую медаль премии и крупную сумму в 39 миллионов рублей.



Лауреат 2017 года был определен 4 апреля на заседании Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». До последней минуты информация держалась в секрете. Комитет возглавляет известный британский ученый – лауреат Нобелевской премии - Родней Джон Аллам. На пресс-конференции он огласил шорт-лист номинантов «Глобальной энергии». Напомним, что в этот раз в него вошли 10 человек из Австралии, Великобритании, Германии, Испании, России и США. Родней Джон Аллам отметил, что «победитель XV номинационного цикла был выбран из 186 претендентов, которые представляют 31 страну. Правом номинировать на премию обладают 3000 экспертов из 90 стран (то есть в десять раз больше, чем их начальное количество в 2003 году). Также выросло и число ежегодных представлений на награду: в 6 раз с момента ее основания».



Дополнил рассказ о премии член Международного комитета по ее присуждению, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин. Он подчеркнул вклад победителя, Михаэля Гретцеля, в создание устойчивого будущего на благо всего человечества, а также отметил, что «Глобальная энергия» демонстрирует тот дух сотрудничества, который присущ IRENA с момента его основания. «Особенно важно, что в этом году большинство ученых, номинированных на награду, совершили свои открытия в области возобновляемой энергетики (32,24%)», - сказал он. – «Это подтверждает то, что мы видим в последние годы – роль ВИЭ растет в глобальном масштабе, и все большее количество лучших умов человечества работает над тем, чтобы этоn процесс был успешным».



Напомним, каждый год Международный комитет по присуждению премии может выбрать не более трех лауреатов. В этом году «Глобальная энергия» присуждается за изобретение так называемых «ячеек Гретцеля» - эффективных фотоэлементов, изначально работающих на органическом красителе на принципах, отчасти схожих с биохимическими, с помощью которых растения преобразуют энергию света. Работу такого фотоэлемента часто сравнивают с фотосинтезом: в обоих случаях используются окислительно-восстановительные реакции, протекающие в электролите. Фоточувствительные элементы на основе таких ячеек могут представлять выгодную альтернативу дорогим и сложным технологиям фотогальванических батарей, создаваемых на основе кремния.



В производство ячейки Гретцеля впервые поступили в 2009 году. На первом этапе они обладали низкими показателями эффективности (3-8%). Исследователи во главе с Гретцелем более 20 лет работали над повышением КПД устройства и, используя новые материалы, в частности, перовскиты и другие нововведения, добились показателя на уровне 22,1%.



Несомненное преимущество батарей на основе ячеек Гретцеля – их удобство с потребительской точки зрения: гибкость, возможность выполнения в различных цветах, в том числе их можно делать прозрачными. Они способны вырабатывать электроэнергию на различных диапазонах частот светового потока, вплоть до инфракрасного. Это означает, в частности, возможность встроить такие элементы в оконные стекла, достигая двойного эффекта с охлаждением помещений и попутной электрогенерацией.



Разработчик данной технологии, Михаэль Гретцель, узнал о своей победе прямо на пресс-конференции во время телефонного звонка, который транслировался на всю аудиторию. Комментируя получение Международной энергетической премии «Глобальная энергия», он сказал: «Спасибо большое за такую радостную новость! Это большая неожиданность для меня и большая честь, ведь в борьбе за награду участвовало так много ученых со всего мира».



Также в пресс-конференции принял участие официальный представитель ПАО «ФСК ЕЭС» - члена Ассоциации «Глобальная энергия». Во время своего выступления он отметил большое прикладное значение взаимодействия компании с российскими и международными научно-исследовательскими организациями и экспертным сообществом.



Напомним, торжественное вручение премии «Глобальная энергия» традиционно состоится в рамках Петербургского Международного Экономического форума. Награду вручит президент РФ Владимир Путин или его официальный представитель.