Итоги ТЭК за 2016 год

Сегодня, 7 апреля, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялось пятое расширенное заседание Коллегии Министерства энергетики Российской Федерации, посвященное итогам работы в 2016 году и основным направлениям деятельности в 2017 и последующих годах под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. Журналисты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ посетили мероприятие.

О главных достижениях за минувший год и перспективах на будущее рассказал на заседании расширенной коллегии Минэнерго глава ведомства Александр Новак. Он отметил, что, несмотря на санкции и снижение цен на основные энергоносители, все отрасли ТЭК сработали стабильно и улучшили свои показатели.

В 2016 году общий приток инвестиций в ТЭК составил 3,7 трлн. руб., рост составил порядка 6%. Так, впервые за 3 года выросла добыча газа, а выработка электроэнергии увеличилась на 2 %. Вся энергетика развивалась с опережением относительно экономики. Впервые за много лет началось введение в эксплуатацию новых месторождений: Восточно-Мессояхское, Пякяхинское, Сузунское, Новопортовское. Также в декабре осуществлен запуск газопровода Краснодарский край – Крым. По словам Новака, страна перешла на обращение автомобильного топлива 5 класса, что особо актуально в аспекте экологии. Расширено использование газа как моторного топлива; заработало 44 объекта газозаправочной инфраструктуры. Помимо этого, министр выделил строительство энергомоста в Крым и введение в эксплуатацию 70 мвт солнечных электростанций. Компании разработали долгосрочные планы импортозамещения. Была одобрена и разработана дорожная карта, направленная на развитие сервисов интеллектуальной энергетики. Темпы роста на льготируемых направлениях сейчас существенно выше, чем в целом по отрасли

Одним из ключевых вопросов в ТЭК России остаётся вопрос нефти. Как заявил министр энергетики, тренд прироста мировых запасов нефти переломлен, но решение по пролонгации соглашения ещё не приняли. «На работу нашего нефтегазового сектора очень сильно влияют взаимоотношения с нашими ближайшими партнерами по ЕАЭС. Мы завершаем переговоры с белорусскими партнерами. Базовые договоренности на три года вперед достигнуты. Идет работа по формированию общих рынков электроэнергии, нефти, газа. […] В конечном счете, мы должны выстроить такие отношения, которые давали бы России положительный результат. Мы не будем оставлять свои интересы ради каких-то общих интересов», - прокомментировал этот вопрос вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Минэнерго РФ рассчитывает найти решение по привлечению инвестиций в модернизацию электростанций до конца года. «Полагаем, что все необходимые решения должны быть готовы к концу этого года, чтобы у инвесторов и промышленности, в первую очередь энергетического машиностроения, было достаточно времени, чтобы подготовиться», - сказал Новак. Сейчас участники рынка и чиновники обсуждают механизмы для оплаты программы модернизации, среди которых идея направить на эти цели высвобождающиеся средства от проектов договоров поставки мощности, большинство которых уже завершено, сказал он. Другие варианты - провести конкурентный отбор мощности или применить механизм гарантирования инвестиций.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил высокую степень взаимодействия Минпромторга России и Минэнерго России в реализации масштабной программы импортозамещения во многих секторах экономики. Он сказал, что успешно налажено сотрудничество в ускоренном развитии энергетического машиностроения, отметил среди новых направлений развитие энергетики на основе возобновляемых источников энергии и развитие наилучших доступных технологий. В ТЭК будут действовать 7 справочников НДТ, которые разрабатываются при непосредственном участии энергетических компаний. При этом внедрение наилучших доступных технологий в ТЭК потребует масштабных инвестиций: «Еще одним масштабным вектором для промышленности и добывающего комплекса на ближайшие семь лет станет их поэтапная модернизация на основе наилучших доступных технологий. В части ТЭК будут действовать семь справочников НДТ, которые разрабатываются при непосредственном участии энергетических компаний. Их внедрение, по нашим оценкам, потребует до 2030 года около 3 трлн рублей инвестиций», - описал ситуацию г-н Мантуров.

Кроме того глава Минпромторга сообщил, что с этого месяца начнёт работать созданный совместно с Минэнерго координационный совет по вопросам развития электроэнергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. «Эти сегменты сейчас растут быстрыми темпами, объем производства по прошлому году увеличился более чем на 16%», – сказал г-н Мантуров.

Ещё одним из приоритетных направлений деятельности Минэнерго в 2017 году остаётся энергосбережение и повышение энергетической эффективности. По словам г-на Новака, в текущем году планируется завершение реформы системы программно-целевого управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в субъектах страны. Также министр отметил переход на обязательное ежегодное энергетическое декларирование со стороны государственных и муниципальных учреждений, а также органов власти и муниципального самоуправления.

«Топливно-энергетический комплекс – отрасль долгосрочного планирования. Залог успеха ее развития - системность работы ведомств, а также одинаковые условия для всех игроков. Прежде всего, речь идёт о совершенствовании системы налогообложения и регулировании тарифов, - рассказал сегодня министр экономического развития РФ Максим Орешкин. - Мы видим, что во всем мире энергетика динамично развивается, но современные тренды, включая развитие ее интеллектуальной составляющей, свидетельствуют о том, что она будет меняться. Мы должны быть готовы к этому. Например, нефтегазовый комплекс должен уже сейчас бороться за рынки сбыта».

«Мы позитивно оцениваем итоги работы топливно-энергетического комплекса России в 2016 году. На мой взгляд, во многом это является заслугой эффективного взаимодействия Минэнерго и Комитета Госдумы по энергетике. Совместно мы создаём комфортные условия функционирования отрасли, в том числе, законодательные», - заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Особое внимание он уделил законотворческой деятельности, отметив, что перед принятием любого законопроекта нужно понимать, какие перспективы он несёт.

В качестве примера глава Комитета Госдумы по энергетике привел принятый в первом чтении законопроект о переходе на механизм альтернативной котельной. «В настоящее время подготовлены поправки ко второму чтению, проект непростой, но видим конструктивный подход. Надеемся, что в весеннюю сессию этот законопроект будет принят», - так описал состояние законопроекта г-н Новак.

А Виталий Королёв, заместитель руководителя ФАС, отметил, что одной из поправок ко второму чтению стало то, что альтернативная котельная будет не единственным методом расчета стоимости, а одним из, по возможности региона. Кроме того г-н Королёв отметил, что в закон вошла статья об антимонопольном регулировании, по примеру закона об электроэнергетике.

«Мы проверяли реализацию мероприятий государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2016 году. Минэнерго России было направлено на эти цели 10,3 млрд. Исполнение достаточно высокое – 85,6%, по сравнению с 2015 году, однако, тем не менее, полмиллиарда были не использованы», — сообщил в ходе заседания аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. Эксперт сообщил, что, к сожалению, эффективность реализации государственной программы находится на низком уровне. Г-н Новак отметил, что о недочетах известно и над ними работают.

Основными задачами для Министерства энергетики на 2017 стали:

обеспечение надежного энергоснабжения Калининградской области, республики Крым и города Севастополя

строительство и развитие инфраструктуры энергоснабжения для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года

подготовку новой системы налогообложения в нефтяной отрасти в зависимости от экономической эффективности разработки месторождений

разработку конепции развития розничных рынков электроэнергии

повышение доступности газораспределительной и электросетевой инфраструктуры в России

совершенствование информационно-аналитического обеспечения деятельности ТЭК

обеспечение надежности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики

По итогам заседания был принят протокол и сформирован перечень поручений на основе предложений, поступивших от участников итогового заседания Коллегии Министерства энергетики Российской Федерации.