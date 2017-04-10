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Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая продукция может проходить сертификационные испытания в современном центре Certification Group

Алюминиевая продукция может проходить сертификационные испытания в современном центре Certification Group

17 апреля 2017, 17:32
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

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Алюминиевая продукция и практически любые компоненты, в состав которых входит алюминий или сплав на его основе, могут проходить необходимые сертификационные испытания в современном центре Certification Group. Такое мнение высказал Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в ходе своего посещения данного испытательного центра.

Испытательный центр, оснащенный самым современным испытательным оборудованием, открылся в 2015 году в Павловском Посаде (Московская область). На сегодняшний день центр является одним из крупнейших в Таможенном союзе. На территории площадью более чем 3500 кв. м расположились около 1000 различных испытательных стендов и средств измерений.

С помощью самого современного испытательного оборудования можно проводить более 200 тыс. сертификационных испытаний в год по такой продукции, как: колесные транспортные средства и их компоненты (в том числе, алюминиевые диски), машины и оборудование, строительные материалы, мебель, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, пищевая продукция и др.

Центр Certification Group является уникальным с точки зрения объема испытательных возможностей, которые могут позволить осуществлять комплексные испытания и исследования продукции и изделий, в том числе, в алюминиевой промышленности.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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