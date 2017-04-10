Алюминиевая продукция может проходить сертификационные испытания в современном центре Certification Group

Билет на выставку
17 апреля 2017, 17:32
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ
Алюминиевая продукция и практически любые компоненты, в состав которых входит алюминий или сплав на его основе, могут проходить необходимые сертификационные испытания в современном центре Certification Group. Такое мнение высказал Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко в ходе своего посещения данного испытательного центра.
Испытательный центр, оснащенный самым современным испытательным оборудованием, открылся в 2015 году в Павловском Посаде (Московская область). На сегодняшний день центр является одним из крупнейших в Таможенном союзе. На территории площадью более чем 3500 кв. м расположились около 1000 различных испытательных стендов и средств измерений.
С помощью самого современного испытательного оборудования можно проводить более 200 тыс. сертификационных испытаний в год по такой продукции, как: колесные транспортные средства и их компоненты (в том числе, алюминиевые диски), машины и оборудование, строительные материалы, мебель, средства индивидуальной защиты, продукция легкой промышленности, пищевая продукция и др.
Центр Certification Group является уникальным с точки зрения объема испытательных возможностей, которые могут позволить осуществлять комплексные испытания и исследования продукции и изделий, в том числе, в алюминиевой промышленности.