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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга реконструировали электросети в ЗАТО "Знаменск"

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга реконструировали электросети в ЗАТО Знаменск

17 апреля 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») завершили инвестиционный проект по реконструкции электросетей в 2 районах закрытого административно-территориального образования Знаменск Астраханской области.

Сотрудники астраханского филиала МРСК Юга реконструировали 7,5 км воздушных линий напряжением 0,4 кВ, оборудовав ЛЭП самонесущим изолированным проводом (СИП). СИП имеет более высокий класс безопасности, устойчив к механическим повреждениям, неблагоприятным природным воздействиям и обладает высокими противопожарными свойствами.
Специалисты «Астраханьэнерго» заменили 5 трансформаторных подстанций, около 400 устаревших деревянных опор на железобетонные и бесплатно установили жителям Знаменска около 300 современных узлов учета.

Реконструкция линий электропередачи увеличит пропускную способность электрооборудования, сократит технологические нарушения и обеспечит бесперебойным и качественным энергоснабжением объекты промышленности и сельского хозяйства и жителей Знаменского и Ракетного районов ЗАТО «Знаменск».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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