Магия черного: компания "Интернешнл Пластик Гайд" проведет конференцию, посвященную специфике окрашивания полимеров

Конференция: "Качество и надёжность с чёрными концентратами Cabot. Узнайте больше об уникальных решениях и рецептурах от лидера в чёрных концентратах" состоится 22 июня 2017 г.

Мероприятие предназначено для производителей: упаковки, ТНП, кабельной изоляции, труб, строительных материалов, геотекстиля, сельскохозяйственных пленок, компаундов и др. изделий.



Время проведения: с 9.30 до 18.00 с перерывами на кофе-брейки.



Место проведения: Гостиница "Аквариум Отель", банкетный зал № 1 (на территории МВЦ "Крокус-Экспо", прилегает к Павильону №3).



Организатор: ООО "Интернешнл Пластик Гайд".



Участие - БЕСПЛАТНОЕ. Вход строго по предварительной регистрации.



Регистрация по телефонам: 8(495)933-1557,

8-915-276-7004, Сафроненко Людмила: (safronenko@ipgrussia.ru),

8-915-495-9169, Наталья Татулова (tatulova@ipgrussia.ru)