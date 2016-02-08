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Анонсы

Магия черного: компания "Интернешнл Пластик Гайд" проведет конференцию, посвященную специфике окрашивания полимеров

Магия черного: компания Интернешнл Пластик Гайд проведет конференцию, посвященную специфике окрашивания полимеров

17 апреля 2017, 16:20
Рубрика: Анонсы
Метки: ИНТЕРНЕШНЛ ПЛАСТИК ГАЙД, КОНФЕРЕНЦИИ

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Конференция: "Качество и надёжность с чёрными концентратами Cabot. Узнайте больше об уникальных решениях и рецептурах от лидера в чёрных концентратах" состоится 22 июня 2017 г.

Мероприятие предназначено для производителей: упаковки, ТНП, кабельной изоляции, труб, строительных материалов, геотекстиля, сельскохозяйственных пленок, компаундов и др. изделий.

Время проведения: с 9.30 до 18.00 с перерывами на кофе-брейки.

Место проведения: Гостиница "Аквариум Отель",  банкетный зал № 1  (на территории МВЦ "Крокус-Экспо", прилегает к  Павильону №3). 

Организатор: ООО "Интернешнл Пластик Гайд".

Участие - БЕСПЛАТНОЕ. Вход строго по предварительной регистрации.

Регистрация по телефонам: 8(495)933-1557,
8-915-276-7004, Сафроненко Людмила: (safronenko@ipgrussia.ru),
8-915-495-9169,  Наталья Татулова (tatulova@ipgrussia.ru)

Компания: "Интернешнл Пластик Гайд"
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