Магия черного: компания "Интернешнл Пластик Гайд" проведет конференцию, посвященную специфике окрашивания полимеров

Билет на выставку
17 апреля 2017, 16:20
Рубрика: Анонсы
Метки: ИНТЕРНЕШНЛ ПЛАСТИК ГАЙД, КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция: "Качество и надёжность с чёрными концентратами Cabot. Узнайте больше об уникальных решениях и рецептурах от лидера в чёрных концентратах" состоится 22 июня 2017 г.
Мероприятие предназначено для производителей: упаковки, ТНП, кабельной изоляции, труб, строительных материалов, геотекстиля, сельскохозяйственных пленок, компаундов и др. изделий.
Время проведения: с 9.30 до 18.00 с перерывами на кофе-брейки.
Место проведения: Гостиница "Аквариум Отель", банкетный зал № 1 (на территории МВЦ "Крокус-Экспо", прилегает к Павильону №3).
Организатор: ООО "Интернешнл Пластик Гайд".
Участие - БЕСПЛАТНОЕ. Вход строго по предварительной регистрации.
Регистрация по телефонам: 8(495)933-1557,
8-915-276-7004, Сафроненко Людмила: (safronenko@ipgrussia.ru),
8-915-495-9169, Наталья Татулова (tatulova@ipgrussia.ru)