 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

РУСАЛ приобретает долю в ЛМЗ СКАД

РУСАЛ приобретает долю в ЛМЗ СКАД

18 апреля 2017, 09:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

Обсудить на форуме

88 просмотров

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приобретает  долю  в предприятии Литейно-механический завод СКАД (СКАД), расположенном в Красноярском крае и производящем  колеса из алюминиевых сплавов для легковых  автомобилей.

Согласно условиям сделки, РУСАЛ будет владеть  долей в  уставном капитале ООО «ЛМЗ СКАД». Генеральным директором предприятия останется его основатель Идрис Закриев.

СКАД производит колеса  из алюминиевых сплавов для автопроизводителей на российском и зарубежном рынках. В связи с ростом  потребительского спроса и для дальнейшего развития предприятия руководством СКАДа было принято решение о привлечении финансирования через стратегическое партнерство.

«Интеграция ЛМЗ СКАД в производственную структуру РУСАЛа полностью соответствует стратегическим целям компании. Сделка будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции  с добавленной стоимостью высочайшего качества  как на территории России, так и на экспортных рынках», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Справка:

ООО «Литейно-механический завод СКАД» было создано в 2002 году, начало выпуска продукции – 2004 год. Продукция под брендом SKAD широко представлена в России и странах СНГ. СКАД активно сотрудничает с ведущими автомобильными компаниями по всему миру, такими как Ford Motor Company, Volkswagen, Peugeot, Citroen, KIA, Toyota Motor Corporation и другие. Текущая производственная мощность СКАДа составляет 1,2 млн колес в год с потенциалом  увеличения объемов выпуска до 2,0 млн колес в год.

СКАД выполняет полный технологический цикл производства колес из алюминия: от приготовления жидкого расплава до покраски, упаковки и отгрузки готовой продукции конечному потребителю. Производитель колес является потребителем первичного алюминия и сплавов производства заводов РУСАЛа.

Компания: ОК РУСАЛ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!