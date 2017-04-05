РУСАЛ приобретает долю в ЛМЗ СКАД

Билет на выставку
18 апреля 2017, 09:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, приобретает долю в предприятии Литейно-механический завод СКАД (СКАД), расположенном в Красноярском крае и производящем колеса из алюминиевых сплавов для легковых автомобилей.
Согласно условиям сделки, РУСАЛ будет владеть долей в уставном капитале ООО «ЛМЗ СКАД». Генеральным директором предприятия останется его основатель Идрис Закриев.
СКАД производит колеса из алюминиевых сплавов для автопроизводителей на российском и зарубежном рынках. В связи с ростом потребительского спроса и для дальнейшего развития предприятия руководством СКАДа было принято решение о привлечении финансирования через стратегическое партнерство.
«Интеграция ЛМЗ СКАД в производственную структуру РУСАЛа полностью соответствует стратегическим целям компании. Сделка будет способствовать дальнейшему росту продаж продукции с добавленной стоимостью высочайшего качества как на территории России, так и на экспортных рынках», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.
Справка:
ООО «Литейно-механический завод СКАД» было создано в 2002 году, начало выпуска продукции – 2004 год. Продукция под брендом SKAD широко представлена в России и странах СНГ. СКАД активно сотрудничает с ведущими автомобильными компаниями по всему миру, такими как Ford Motor Company, Volkswagen, Peugeot, Citroen, KIA, Toyota Motor Corporation и другие. Текущая производственная мощность СКАДа составляет 1,2 млн колес в год с потенциалом увеличения объемов выпуска до 2,0 млн колес в год.
СКАД выполняет полный технологический цикл производства колес из алюминия: от приготовления жидкого расплава до покраски, упаковки и отгрузки готовой продукции конечному потребителю. Производитель колес является потребителем первичного алюминия и сплавов производства заводов РУСАЛа.