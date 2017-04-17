Филиал "Калугаэнерго" выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

Новость о внесении предложения депутатов Госдумы лишать нерадивых потребителей за незаконное пользование электроэнергией свободы до 6 лет с наложением штрафа была несколько дней фаворитом информлент. И не случайно, так как убытки от воровства электроэнергии исчисляются миллиардами, которые энергетики могли бы дополнительно вкладывать в развитие электросетевой инфраструктуры. Данный законопроект может стать катализатором в упорной и многотрудной борьбе энергетиков за похищенные киловатты, ведь свою правоту они часто отстаивают в судах.



Филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» проведена масштабная работа, направленная на привлечение к ответственности ООО «Квант». По материалам, предоставленным филиалом «Калугаэнерго», арбитражным судом Калужской области вынесено решение по факту бездоговорного потребления электроэнергии на данном предприятии на сумму более 11 млн. рублей.



Энергетикам пришлось приложить значительные усилия для восстановления справедливости. Для этого потребовалось более года. Факт безучетного потребления электроэнергии на промышленной площадке ООО «Квант» был выявлен в июне 2015 года. Поводом для нее послужил анализ объемов потребления на данной площадке: он носил нестабильным характер. Специалисты филиала «Калугаэнерго» привлекли к участию в проверке правоохранительные органы, свидетелей, весь процесс фиксировался на видеокамеру. В ходе проверки был выявлен факт нарушения учета электропотребления: на фазе «В» отсутствовало напряжение, вместе с тем на клеммной колодке была нарушена пломба сетевой организации. В связи с чем и был составлен акт о безучетном энергопотреблении, который подписал представитель ООО «Квант».



Однако позже предприятие выразило несогласие с актом, дело было передано в суд, ответчик потребовал проведение экспертиз. В связи с этим рассмотрение дела не раз переносилось. И вот в начале марта 2017 года арбитражным судом Калужской области вынесено решение о взыскании с ООО «Квант» 11,4 млн. рублей.



Филиал «Калугаэнерго» напоминает гражданам, руководителям предприятий и организаций о том, что незаконное потребление электроэнергии – это серьезное правонарушение. Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону филиала «Калугаэнерго»: (4842) 56-56-09, а также бесплатной круглосуточной федеральной «горячей линии»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный).