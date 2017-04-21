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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В МРСК Северного Кавказа проведена штабная тренировка по отработке угрозы паводка

В МРСК Северного Кавказа проведена штабная тренировка по отработке угрозы паводка

21 апреля 2017, 15:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

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В исполнительном аппарате МРСК Северного Кавказа в Пятигорске (входит в группу компаний «Россети») прошла штабная тренировка по теме: «Действия органов управления и сил объектового звена отраслевой функциональной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с резким повышением уровня паводковых вод».

Штабная тренировка проведена для совершенствования подготовки руководства, членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности, штабов электросетевого комплекса, дежурных диспетчеров к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов электросетевого комплекса и нарушением жизнедеятельности объектов жизнеобеспечения, приобретения навыков, необходимых для принятия четких управленческих решений по ликвидации чрезвычайной ситуации и восстановлению работоспособности электросетевого комплекса.

Филиалами и управляемыми обществами МРСК Северного Кавказа были отработаны вводные задачи, готовились соответствующие распоряжения, донесения, решения на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Одновременно проверена работоспособность системы оповещения и передачи сигналов при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Тренировка прошла в соответствии с планом основных мероприятий МРСК Северного Кавказа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2017 год.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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