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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в энергосистеме Приморского края в марте 2017 года увеличилось на 1,2 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года

Потребление электроэнергии в энергосистеме Приморского края в марте 2017 года увеличилось на 1,2 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года

24 апреля 2017, 13:11
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края», в прошлом месяце потребление электроэнергии в Приморской энергосистеме составило 1231,8 млн кВт∙ч, что на 1,2 % превосходит уровень потребления марта 2016 года.

В марте 2017 года электростанции Приморья выработали 912,0 млн кВт∙ч энергии – на 7,1 % меньше, чем годом ранее.

За первый квартал текущего года потребление в энергосистеме Приморского края составило 3936,6 млн кВт∙ч, что уступает уровню аналогичного периода прошлого года на 1,2 % (без учета 29 февраля високосного 2016 года потребление сохранилось на прежнем уровне).

Электростанции региона за январь–март 2017 года выработали 2613,6 млн кВт∙ч, это на 13,3 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета дополнительного дня високосного года выработка снизилась на 12,3 %).
Разница между потреблением и выработкой на территории Приморского края покрывалась за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из других энергосистем ОЭС Востока.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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