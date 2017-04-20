Потребление электроэнергии в энергосистеме Приморского края в марте 2017 года увеличилось на 1,2 % по сравнению с аналогичным показателем 2016 года

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 13:11
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края», в прошлом месяце потребление электроэнергии в Приморской энергосистеме составило 1231,8 млн кВт∙ч, что на 1,2 % превосходит уровень потребления марта 2016 года.
В марте 2017 года электростанции Приморья выработали 912,0 млн кВт∙ч энергии – на 7,1 % меньше, чем годом ранее.
За первый квартал текущего года потребление в энергосистеме Приморского края составило 3936,6 млн кВт∙ч, что уступает уровню аналогичного периода прошлого года на 1,2 % (без учета 29 февраля високосного 2016 года потребление сохранилось на прежнем уровне).
Электростанции региона за январь–март 2017 года выработали 2613,6 млн кВт∙ч, это на 13,3 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (без учета дополнительного дня високосного года выработка снизилась на 12,3 %).
Разница между потреблением и выработкой на территории Приморского края покрывалась за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из других энергосистем ОЭС Востока.