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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За 3 месяца 2017 г. "Пензаэнерго" выявило 591 случай безучетного потребления электроэнергии

За 3 месяца 2017 г. Пензаэнерго выявило 591 случай безучетного потребления электроэнергии

24 апреля 2017, 12:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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За 3 месяца 2017 год сотрудниками групп баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» выявлено 591 случай безучетного потребления в объеме 1 767,296 тыс. кВт*ч. Из общего количества составленных актов 169 шт. (657,124 тыс. кВт*ч) - в отношении юридических лиц, 422 шт. (1 110,172 тыс. кВт*ч) – в отношении физических. Причиненный недобросовестными потребителями ущерб сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся только услуг по передаче э/э) оценивается в 2,558 млн. рублей.

К настоящему времени данный ущерб возмещен в полном объеме. Самыми распространенными способами воровства электричества по-прежнему остаются получение электроэнергии «в обход» счетчика, повреждение приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, подключения к электросетям путем набросов на провода воздушных линий электропередачи и др. Сотрудники филиала «Пензаэнерго» предупреждают, что подобные методы могут привести к гибели от электрического тока как самого энерговора, так и его окружающих. Также несанкционированное подключение к сети может привести к возникновению пожаров из-за коротких замыканий проводки, вызвать перепады напряжения, выход из строя бытовой техники. В конечном итоге, из-за несанкционированных подключений наступает перегрузка электросети, с последующим выходом ее из строя.

Энергетики напоминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание, вплоть до уголовного преследования. Если Вы стали свидетелями или располагаете информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети, о безучетном потреблении электроэнергии - просьба сообщать в район электрических сетей (РЭС) филиала «Пензаэнерго» по месту жительства или по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-700-18-12.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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