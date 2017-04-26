Испытательный центр ГК IEK: все для качества, все для успеха

Испытательный центр ГК IEK: все для качества, все для успехаВ минувшем году Группа компаний IEK снова подтвердила высокое звание российского производителя и держателя звания Народной марки. Она снова расширила географию своего присутствия на российском и зарубежных рынках, ее производство активно развивается, в качестве члена рабочей группы она ведет активную работу в Ассоциации «Честная позиция» и спецпроекте «Соответствие в светотехнике». Такое развитие требует внутренней поддержки, в том числе, мощного контроля качества своей продукции. Собственный испытательный центр дает возможность оперативно провести любые необходимые исследования, внести доработки так, чтобы сократить сроки вывода новой продукции и снизить капиталовложения. И уверенно подтверждать качество своей продукции как на российском, так и на зарубежном уровне.

В начале апреля испытательный центр ГК IEK получил новое развитие. Здесь уже введены в действие две новых современных установки. А в ближайшее время планируется запустить еще несколько важных испытательных стендов.

Фотометрическая испытательная установка для источников света любого вида

Фотометр состоит из металлического шара диаметром 2 метра и массой 700кг, спектрофотометра, вспомогательных источников питания, мультиметра и калибровочной лампы.

Измеряемый источник света, будь то лампа или светильник, помещается внутрь фотометрического шара. Внутренняя поверхность шара, покрытая специальной матовой краской, интегрирует световой поток со всех направлений и равномерно распределяет его по своей площади. Световой сигнал передается на спектрофотометр, который и измеряет световой поток. Наличие дифракционной решетки позволяет проводить спектральный анализ и оценивать цветовые характеристики источника света: цветовую температуру излучения, индекс цветопередачи Ra.

Фотометрическая установка легко и быстро позволяет производить измерение световых, цветовых и электрических характеристик источников света любого вида: от мощных прожекторов и промышленных светильников до светодиодных модулей и обычных ламп накаливания.

Емкость для проверки под водой герметичности продукции

С помощью емкости, наполненной водой, ведутся серьезные испытания на герметичность продукции и ее соответствие требованиям стандартов IP х7 и IP х8. Испытания проводятся на глубине до полуметра в течение получаса. Основной вид продукции — это арматура для СИП, которая испытывается на пробой изоляции и герметичность.

В ближайшее время исследовательский центр ГК IEK продолжит оснащение новым необходимым испытательным оборудованием, которое позволит не прибегать к услугам сторонних специализированных организаций, а прямо на месте проверять каждое изделие IEK®.

Камера тепла-холода-влаги (КТХВ)

В соответствии с современными требованиями, продукция должна испытываться в температурных условиях от —75° до +170° и влажности от 10 до 98%. Камера позволяет проверять любое электрооборудование на стойкость в условиях резких температурных перепадов и повышенной влажности.

Камера дождя

Стенд для испытания продукции на влагостойкость состоит из двух приборов: качающая труба, которая проверяет продукцию на соответствие требованиям стандартов IP х3 и IP х4, и брандспойтный распылитель воды различных диаметров, который испытывает продукцию на соответствие нормам IP х5 и IP х6. Распылитель способен прокачивать на испытываемое изделие от 56 до 100 литров воды в минуту.

Комплекс измерительных средств по исследованию лакокрасочных покрытий

Комплекс включает несколько специализированных стендов: шкаф колориста, который помогает определить реальный цвет изделия при естественном освещении; блескометр, определяющий соответствие нормам отблеска и бликования покрытия изделия; адгезиметр, который измеряет адгезию лакокрасочного покрытия — соответствие нормам прилегания лакокрасочного покрытия к основанию.

Универсальная механическая испытательная машина

На стенде продукция проходит испытания на разрыв, сжатие и прогиб, заявленные в ГОСТ. Здесь испытываются кабеленесущие системы, арматура для СИП, монтажные изделия.

Копр для испытания маятникового типа

С помощью этой установки проводится тщательная проверка пластиковых боксов и кабель-канала на ударопрочность, пластичность и текучесть материала изготовления.

Стенд имитации транспортировки

Уникальная установка для испытания полностью упакованной продукции на ее сохранность в процессе транспортировки. Проверяется сохранность как упаковки, так и самой продукции в процессе транспортировки на дальние расстояния. Стенд способен имитировать проезд грузовой фуры на расстояние до 1000 километров по дорогам с любыми поверхностями, при этом в программу стенда заложены вибрации в трех осях.