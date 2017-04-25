В 2017 году Гайский ГОК планирует выделить на геологоразведку сто млн. рублей

Фоторепортаж
26 апреля 2017, 17:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
Сегодня в «активе» геологов Гайского ГОКа находится пять поисковых площадей, расположенных на территории Оренбургской области. На каждой из них ведутся определенные виды работ. Общая площадь геологоразведочных работ составляет порядка 600 км2.
«Важная часть подготовки нового рудного участка к отработке - это составление отчетов и технико-экономических обоснований (ТЭО)», - поясняет главный геолог ПАО «Гайский ГОК» Сергей Будченко.
Так, на Иcсимбайской поисковой площади, которая расположена на территории трех административных районов области – Домбаровского, Ясненского, Адамовского, этим летом геологи комбината планируют завершить полевой этап геолого-поисковых работ. И к концу года сдать в специализированный институт отчет с подсчетом запасов. По Белозерскому участку, расположенному в Кваркенском районе, после прохождения экспертиз и разработки ТЭО временных кондиций специалисты геологической службы комбината приступят к разработке разведочного проекта. В рамках него планируется пробурить более трех тысяч погонных метров скважин.
«Простых месторождений не бывает. У каждого месторождения свои особенности, и каждое требует своего вдумчивого подхода,- рассказывает Сергей Будченко, - Поэтому, я бы охарактеризовал оренбургские месторождения как очень интересные и неоднородные, т.к. их формирование происходило в разных геологических эпохах и в разных геологических условиях. Здесь нельзя работать по каким-то единым, универсальным лекалам. Считаю, что выполнение многообразия сложных геологических задач под силу штату грамотных опытных специалистов – геологов, который есть на комбинате».
В 2017 году Гайский ГОК планирует профинансировать проведение геологоразведочных работ на сумму порядка 100 миллионов рублей.