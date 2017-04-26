В МРСК Центра подвели итоги природоохранной деятельности за 1 квартал 2017 года

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за 1 квартал 2017 года. За отчетный период в целях нормирования предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух был разработан 1 проект ПДВ. Проведен инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ на 7 источниках выбросов производственных отделений, превышений установленных нормативов не выявлено.



В целях предотвращения загрязнения земель отходами производства и потребления энергетиками компании регулярно обустраиваются площадки для накопления отходов, маркируются контейнеры, проводится первичный учет отходов, ведутся журналы образования и движения по всем видам отходов. По договорам на вывоз и утилизацию отходов со специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, сдано около 1450 тонн отходов первого-пятого классов опасности. На случай незначительных загрязнений почв и твердых поверхностей нефтепродуктами применяются абсорбенты биоразложения. Места накопления ртутьсодержащих ламп оборудуются демеркуризационными комплектами, за 1 квартал 2017 года приобретено 25 таких комплектов.



Для повышения уровня экологической безопасности в электросетевом хозяйстве сетевая компания при модернизации электросетевого оборудования применяет перспективные технологии и решения при транспорте и распределении электроэнергии. При капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции электросетевых объектов за истекший период энергетики выполнили замену 19 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные; замену 4 комплектов ОД/КЗ-110кВ на элегазовые выключатели; установили 3 элегазовых выключателя 35 кВ взамен масляных. В отличие от маслонаполненного такое оборудование обладает повышенным показателем надежности и долговечности, имеет высокие технические показатели, пожаробезопасно.



Энергетики уделяют особое внимание и защите животного мира вблизи электроустановок. В компании применяются передовые технологии: для защиты птиц от воздействия электрического тока обычные провода заменяются на самонесущий изолированный провод (СИП), что позволяет также уменьшить зону вырубки просек. Кроме того, на опорах ВЛ 6-110 кВ в 1 квартале 2017 года установлено 456 специальных птицезащитных устройства.



Персонал, ответственный за охрану окружающей среды, проходит обучение по программам обеспечения экологической безопасности, в том числе при работах в области обращения с опасными отходами. Так в 1 квартале 2017 года в целях повышения квалификации персонала в области охраны окружающей среды 8 руководителей и специалистов МРСК Центра обучены по теме «Обеспечение экологической безопасности общехозяйственных систем управления», 14 сотрудников МРСК Центра прошли обучение по теме «Обращение с опасными отходами». По окончании обучения были выданы удостоверения и свидетельства на право работы с опасными отходами.



По Указу Президента РФ 2017 год объявлен в России Годом экологии. Компания МРСК Центра уделяет большое внимание экологической безопасности и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, стремясь снизить негативное воздействие производственной деятельности Общества на окружающую среду.



В каждом филиале компании внедряется комплексная система мероприятий по поддержанию необходимого уровня экологической безопасности на энергообъектах. Действующая в настоящее время Программа реализации экологической политики рассчитана на 2017-2018 годы.