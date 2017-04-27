Долг пошел в рост: "Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" до $37 млрд

"Газпром" пересмотрел свои финансовые претензии к украинскому "Нафтогазу". В результате сумма иска, который будет рассматриваться в арбитражном суде, выросла более чем на 5,3 миллиарда долларов — до 37 миллиардов.



Уточненная сумма включает требования погасить задолженность за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку.



До этого сумма претензий к "Нафтогазу" составляла 31,759 миллиарда долларов. В основном она касалась штрафов по режиму "бери или плати".



Арбитраж Стокгольма вынесет свое решение 30 июня.



"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит топлива через территорию Украины.



Чем будут платить



Украинские политики уже стали предлагать свои варианты того, чем Киев может расплатиться перед "Газпромом". Самый оригинальный способ в виде отправки в Москву экс-главы правительства Юлии Тимошенко предложил премьер-министр Владимир Гройсман.



"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда — это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко", — заявил глава кабмина 11 апреля.



"Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — добавил политик.



В ответ Тимошенко сравнила премьер-министра с упаковочной пленкой. "Это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все", заявила она, назвав заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.



Именно Тимошенко подписала в 2009 году газовые контракты, которые стали предметом иска "Газпрома".



Тимошенко является одним из главных критиков Гройсмана на посту премьера, она даже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.



При этом Тимошенко уже предъявляли претензии по газовым контрактам. В 2011 году правительство Николая Азарова даже довело дело до суда — за превышение власти и служебных полномочий экс-премьер получила семь лет тюрьмы и отбывала срок в Харьковской женской колонии.



Свободу она получила лишь после госпереворота в 2014-м. В апреле Верховный суд Украины закрыл "газовое дело" за отсутствием состава преступления.



Сама Тимошенко объясняла уголовное дело преследованиями со стороны тогдаших властей и лично президента Виктора Януковича.



Перспектива банкротства



В марте главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что поражение в арбитраже приведет к банкротству компании. При этом он подчеркнул, что само государство не пострадает.



"Мы не хотим проигрывать "Газпрому". даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству. "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал Витренко.



По его словам, продажа активов не коснется только газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности.



В любом случае банкрот



Ряд экспертов считают, что избежать банкротства "Нафтогазу" не поможет даже компромиссное решение арбитража.



"Даже если из газпромовских требований условно вычесть ту сумму, которую требует "Нафтогаз" от "Газпрома", то все равно у "Нафтогаза" нет столько денег, чтобы расплатиться. Более того, сумма по иску "Газпрома" превышает, если не ошибаюсь, весь бюджет Украины. Поэтому даже если будет какое-то компромиссное решение, в любом случае, видимо, "Нафтогаз" окажется банкротом", — заявил в марте в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.



По словам аналитика, следует учитывать, что у "Нафтогаза" хватает проблем и без иска "Газпрома".



"Он снабжает население, а это не самая выгодная категория потребителей. А промышленные потребители в основном уходят к частным компаниям. И закупает "Нафтогаз" дороже, чем мог бы закупать у "Газпрома". У "Газпрома" он примерно по 180 долларов за тысячу "кубов" мог бы закупать, а в Европе он закупает по 230-240. Плюс ко всему труба уже старая, ее нужно ремонтировать, а денег нет. Но без гарантии загрузки трубы в долгосрочной перспективе никто не собирается приходить и вкладывать деньги — ни европейцы, ни сами украинцы. Поэтому я думаю, что на самом деле история с украинским транзитом подходит к концу, и после 2019 года вряд ли будут какие-то долгосрочные контракты по транзиту", — пояснил эксперт.



Источник: РИА Новости.

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