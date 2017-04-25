Глеб Никитин: рассчитываем на новые контракты с Ливией в агропромышленном комплексе и энергетической сфере

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 17:46
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ
Делегация Минпромторга России во главе с первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Глебом Никитиным посетила г. Триполи (Ливия).
В рамках визита Глеб Никитин встретился с Главой Президентского совета, Премьер-министром правительства национального согласия Ливии Фаезом Сарраджем, Вице-премьером правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом и Министром иностранных дел Ливии Мохаммадом Сиялой.
"Надеемся, что визит российской делегации станет первым шагом на пути восстановления полноформатного сотрудничества между нашими странами и придаст ощутимый импульс его поступательному развитию", – сказал первый замминистра, обращаясь к участникам совещания.
Он отметил, что вслучае создания необходимых условий, прежде всего, в сфере обеспечения безопасности и финансовых гарантий, российские компании готовы работать на ливийском рынке по наиболее востребованным направлениям. «Я бы отметил, что большой интерес для нас представляет сотрудничество в энергетическом секторе. Хорошие перспективы имеются в сфере поставок трубной продукции, оборудования для нефтедобычи и оказания нефтесервисных услуг, гражданской авиатехники российского производства», – сказал он.
Одним из ключевых направлений развития сотрудничества также может стать совместная реализация проектов в агропромышленном комплексе, в том числе, налаживание поставок зерна и участие в проектах строительства и реконструкции объектов инфраструктуры по его хранению и переработке.