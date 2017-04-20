 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За 1 квартал 2017 года филиал "Рязаньэнерго" взыскал с неплательщиков около 8 млн рублей

За 1 квартал 2017 года филиал Рязаньэнерго взыскал с неплательщиков около 8 млн рублей

27 апреля 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

Обсудить на форуме

143 просмотра

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведет активную претензионно -исковую работу с неплательщиками за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

На начало 2017 года в отделе безопасности предприятия в работе было 27 исполнительных листов на общую сумму свыше 32 млн рублей. За 1 квартал этого года в соответствии с судебными решениями предприятие взыскало с должников денежные средства по 8 исполнительным производствам на сумму около 8 млн рублей.

Суммарная просроченная дебиторская задолженность составила свыше 48 млн рублей. Среди неплательщиков, обязанных решением суда погасить долги, – ООО «Имтер» - 1 818 836 руб., ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» - 37 906 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб. Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 493 095 руб., ООО «Речной порт» - 153 769 руб. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен АО «Оборонэнергосбыт» - 42 млн 931 тыс. руб.

«Рязаньэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В связи с этим энергетики убедительно просят всех потребителей погасить долги в кратчайшие сроки.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!