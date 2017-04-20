За 1 квартал 2017 года филиал "Рязаньэнерго" взыскал с неплательщиков около 8 млн рублей

Фоторепортаж
27 апреля 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведет активную претензионно -исковую работу с неплательщиками за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
На начало 2017 года в отделе безопасности предприятия в работе было 27 исполнительных листов на общую сумму свыше 32 млн рублей. За 1 квартал этого года в соответствии с судебными решениями предприятие взыскало с должников денежные средства по 8 исполнительным производствам на сумму около 8 млн рублей.
Суммарная просроченная дебиторская задолженность составила свыше 48 млн рублей. Среди неплательщиков, обязанных решением суда погасить долги, – ООО «Имтер» - 1 818 836 руб., ОАО «Ухоловский завод «Строммашина» - 37 906 руб., ООО «Аспект» - 429 933 руб., ООО «Усадьба Велье» - 80 120 руб., ОАО «Бройлер Рязани» - 649 230 руб. Энергетики также продолжают претензионно-исковую работу в отношении ООО «Порт Рязани», долг которого составляет 493 095 руб., ООО «Речной порт» - 153 769 руб. Самый крупный долг за транспорт электроэнергии накоплен АО «Оборонэнергосбыт» - 42 млн 931 тыс. руб.
«Рязаньэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В связи с этим энергетики убедительно просят всех потребителей погасить долги в кратчайшие сроки.