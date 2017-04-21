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Отраслевые новости: Энергетика

АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" выиграло иск к ОАО "Метрострой" на сумму 29 298 983, 18 рублей

АО КОНЦЕРН ТИТАН-2 выиграло иск к ОАО Метрострой на сумму 29 298 983, 18 рублей

27 апреля 2017, 14:46
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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На судебном заседании 10 апреля было оглашено решение, согласно которому эту сумму взыскали с ОАО «Метрострой» в пользу АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Всего была заявлена сумма в 160 294 223,89 рублей. Это неустойка за стоимость невыполненных этапов работ на строительной площадке новых блоков Ленинградской атомной станции. В компании «Метрострой» иск не признали и заявили о необходимости снижения неустойки.

Кроме этого в силе осталось решение суда о взыскании с ОАО «Метрострой» неосновательного обогащения в размере 249 931 216 рублей., а также 200 000 рублей государственной пошлины по делу.

Данное решение основано на том, что по договору на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию новых блоков Ленинградской атомной станции ОАО «Метрострой» и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» согласовали сметные лимиты на возмещение расходов на командирование и перевозку рабочих. При этом АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» не только возместило расходы ОАО «Метрострой» в пределах указанных лимитов, но и допустило переплату, вследствие чего на стороне ОАО «Метрострой» образовалось неосновательное обогащение, подлежащее возврату АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

ОАО «Метрострой» с указанным решением не согласилось и подало апелляционную жалобу в арбитражный апелляционный суд. Постановлением от 20 апреля суд апелляционной инстанции оставил обжалуемое решение без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

На сегодняшний день ОАО «Метрострой» в рамках договоров с АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» завершает работу на строительстве новых блоков Ленинградской АЭС.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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