ГК "Севкабель" приглашает на день открытых дверей

Фоторепортаж с выставки
28 апреля 2017, 14:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ
Уважаемые Дамы и Господа! Приглашаем Вас на День открытых дверей Группы Компаний «Севкабель», который состоится 18 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40.
Сбор и регистрация гостей в холле первого этажа, с 15-00 до 15-20.
В программе Дня открытых дверей:
- презентация новых разработок ГК «Севкабель»;
- консультации по выбору и применению кабельно-проводниковой продукции;
- кофе-брейк;
- экскурсия по производственным цехам завода с демонстрацией технологического оборудования и его возможностей.
Ориентировочное время окончания мероприятия – 18-00.
Для формирования списка гостей мероприятия и оформления пропусков, просим Вас не позднее 12 мая направить нам подтверждение вашего участия с указанием должностей и паспортных данных делегатов по адресу sales@sevkab.ru с пометкой "На день открытых дверей".