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Новости компаний

ГК "Севкабель" приглашает на день открытых дверей

ГК Севкабель приглашает на день открытых дверей

28 апреля 2017, 14:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: СЕВКАБЕЛЬ

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Уважаемые Дамы и Господа! Приглашаем Вас на День открытых дверей Группы Компаний «Севкабель», который состоится 18 мая 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, дом 40.

Сбор и регистрация гостей в холле первого этажа, с 15-00 до 15-20.

В программе Дня открытых дверей:
- презентация новых разработок ГК «Севкабель»;
- консультации по выбору и применению кабельно-проводниковой продукции;
- кофе-брейк;
- экскурсия по производственным цехам завода с демонстрацией технологического оборудования и его возможностей.

Ориентировочное время окончания мероприятия – 18-00.

Для формирования списка гостей мероприятия и оформления пропусков, просим Вас не позднее 12 мая направить нам подтверждение вашего участия с указанием должностей и паспортных данных делегатов по адресу sales@sevkab.ru с пометкой "На день открытых дверей".

Компания: ГК "Севкабель"
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