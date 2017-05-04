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Отраслевые новости: В мире

БПЛА станут шире применяться

БПЛА станут шире применяться

4 мая 2017, 17:47
Рубрика: В мире
Метки: БПЛА

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Мировой рынок БПЛА продолжит расти. Эксперты ожидают высоких темпов роста рынка беспилотников, который к 2022 году должен достигнуть 22,15 млрд долларов. Кроме того, будет расширяться и военное использование БПЛА.

Отмечается, что в 2015 году его объемы оценивались в 5,93 млрд долларов. При этом будет расти и военное использование беспилотников:

  •     обеспечение безопасности госграниц,
  •     боевые операции,
  •     сбор разведданных и наблюдение.

Будет расширяться задействование БПЛА в сфере общественной безопасности:

  •     обеспечение правопорядка,
  •     обеспечение пожарной безопасности,
  •     оказание медицинской помощи,
  •     операции по спасению и оказанию помощи,
  •     ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В отчете также выделяются основные вызовы, с которыми сталкивается военное использование беспилотников. В их число входят государственное регулирование, вопросы неприкосновенности частной жизни, устранение последствий аварий БПЛА и нехватка профессиональных операторов дронов.

Напомним, недавно представители российской "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщали о создании в нашей стране БПЛА, работающих на новых принципах использования энергии, передает и-Маш.

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Эта новость часть сюжета БЛА для энергетики
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