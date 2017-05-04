БПЛА станут шире применяться

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 17:47
Рубрика: В мире
Метки: БПЛА
Мировой рынок БПЛА продолжит расти. Эксперты ожидают высоких темпов роста рынка беспилотников, который к 2022 году должен достигнуть 22,15 млрд долларов. Кроме того, будет расширяться и военное использование БПЛА.
Отмечается, что в 2015 году его объемы оценивались в 5,93 млрд долларов. При этом будет расти и военное использование беспилотников:
Будет расширяться задействование БПЛА в сфере общественной безопасности:
В отчете также выделяются основные вызовы, с которыми сталкивается военное использование беспилотников. В их число входят государственное регулирование, вопросы неприкосновенности частной жизни, устранение последствий аварий БПЛА и нехватка профессиональных операторов дронов.
Напомним, недавно представители российской "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщали о создании в нашей стране БПЛА, работающих на новых принципах использования энергии, передает и-Маш.