БПЛА станут шире применяться

Мировой рынок БПЛА продолжит расти. Эксперты ожидают высоких темпов роста рынка беспилотников, который к 2022 году должен достигнуть 22,15 млрд долларов. Кроме того, будет расширяться и военное использование БПЛА.



Отмечается, что в 2015 году его объемы оценивались в 5,93 млрд долларов. При этом будет расти и военное использование беспилотников:

обеспечение безопасности госграниц,

боевые операции,

сбор разведданных и наблюдение.

Будет расширяться задействование БПЛА в сфере общественной безопасности:

обеспечение правопорядка,

обеспечение пожарной безопасности,

оказание медицинской помощи,

операции по спасению и оказанию помощи,

ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В отчете также выделяются основные вызовы, с которыми сталкивается военное использование беспилотников. В их число входят государственное регулирование, вопросы неприкосновенности частной жизни, устранение последствий аварий БПЛА и нехватка профессиональных операторов дронов.



Напомним, недавно представители российской "Объединенной авиастроительной корпорации" сообщали о создании в нашей стране БПЛА, работающих на новых принципах использования энергии, передает и-Маш.